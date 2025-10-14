Sumar denuncia el "racismo" del PP e insta al PSOE a desbloquear la ILP de regularización de migrantes para combatirlo

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha denunciado el "racismo" del PP y ha instado al PSOE a desbloquear la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes.

"El racismo del Partido Popular, sobre todo, es clasismo. Y el Partido Socialista lo que tiene que hacer para combatir los marcos racistas, que son muy peligrosos y que suponen violencia en las calles, es desbloquear la ILP de Regularización Ya", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La ILP fue avalada por más de 700.000 firmas ciudadanas y cuenta con el respaldo transversal de movimientos sociales, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Llegó al Congreso la pasada legislatura y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de 2024 fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó un debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox.

Aunque el Gobierno llevó a cabo negociaciones con los grupos parlamentarios para avanzar con la iniciativa antes del verano, no alcanzaron consenso y la ILP quedó bloqueada de nuevo. Desde entonces, Sumar, al igual que Podemos, ha pedido que se apruebe vía decreto.

Por otro lado, Ibáñez ha criticado que "ya no hay diferencia" entre el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.

Asimismo, se ha referido al 'Plan Migratorio' que presenta este martes el PP en Barcelona. Entre las propuestas que incluye ha dicho que le "duele especialmente" la de "perseguir con cárcel aquellos adolescentes que tengan 18 años y un día, pero digan que tienen 17 años y medio, y por tanto mientan en sus pruebas de edad".

"El señor Feijóo, más allá de querer una inmigración asimilable a la española, lo que no se atreve a decir es que no le importa una venezolana que puede comprar una mansión a tocateja, pero, en cambio sí le preocupa que venga una marroquí que pueda utilizar nuestro cercanías", ha indicado.