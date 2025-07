Sumar dice que el Gobierno sale airoso con su respuesta a la crisis: sin medidas, la legislatura no podía continuar

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmado que el Gobierno sale "mejor" del debate en el Congreso de este miércoles con el anuncio de un paquete de medidas anticorrupción ante el caso Santos Cerdán, dado que se la "jugaba" y eran conscientes de que sin un plan ambicioso ante el caso Santos Cerdán la legislatura no podía continuar. También ha reivindicado que Sumar sale "reforzado" por su papel tras la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que todos los sectores del socio minoritario están "orgullosos" de conseguir marcar la agenda del Gobierno y conseguir que el PSOE, que estaba "noqueado" y en "shock", asumiera una decena de sus medidas de regeneración democrática. Y en especial ha elogiado la intervención de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por "echarse a la espalda" durante su intervención en el Pleno la mayoría progresista. En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Urtasun ha admitido que el momento de la legislatura era complicado, dado que después del caso de presunta corrupción del 'exnúmero tres' del PSOE había una "ruptura de confianza muy profunda" con el PSOE que tenía que recoser. "Hemos pasado semanas muy malas", ha reconocido Urtasun para recordar que la respuesta inicial insatisfactoria por parte del PSOE a sus propuestas anticorrupción en la última comisión de seguimiento del acuerdo de gobierno, aunque en los días previos a la comparecencia de Sánchez la negociación intensa entre socios dio sus frutos, asumiendo el PSOE el grueso de sus iniciativas en la lucha contra la corrupción. De esta forma, ha destacado que Sumar tenía claro que no iban a romper el Gobierno y que la salida de esta crisis no podía ser entregarle el Ejecutivo al PP, al que ha definido como el "partido de la Gürtel", ni a la extrema derecha de Vox, pero también eran conscientes de que si no se tomaban determinadas medidas la "legislatura no podía continuar y así se lo trasladaron al PSOE". AHORA TOCA CONCRETAR Y HACER REALIDAD EL PLAN "Nosotros estábamos por no tirar la toalla y tratar de sacar la legislatura adelante", ha apostillado el también ministro de Cultura, para explicar que en este sentido eran "imprescindibles" una serie de condiciones como que el PSOE dé "garantías" de que la trama Koldo está bajo control y no afecta al seno de la organización sino a determinadas personas. Unido a ello, está el plan de medidas anticorrupción que es un paso "importante" pero que ahora requiere pasar del anuncio a la concreción, para lo cual Sumar va a ejercer su capacidad política para plasmarlo tanto en el Congreso como en el seno del Gobierno porque ya "no pueden fallar más". Y la tercera pata es el reimpulso de la agenda social, activando muchas medidas que el PSOE tenía bloqueadas hasta la fecha, para conseguir completar la legislatura y reactivar al electorado progresista. Es verdad que ayer el Gobierno se la jugaba porque sin un plan ambicioso y concreto de medidas, que es lo que reclamamos, la legislatura sí tenía riesgos serios de estar completamente embarrancada", ha enfatizado Urtasun, quien ha agregado que al final el PSOE se ha dado que sin una respuesta "contundente", esto "no tiraba". Por otro lado y sobre el papel de Díaz ayer, Urtasun ha declarado que es evidente que la vicepresidenta es la líder del espacio Sumar y que su intervención fue capaz de conectar con el estado de ánimo del electorado progresista. A FEIJÓO: ESTÁ ATADO DE "PIES Y MANOS" A VOX En contraposición, Urtasun ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, demostró ayer que es "incapaz de ejercer como líder de la oposición" y se evidenció, a tenor de las intervenciones de los grupos durante la sesión, que su situación política es "imposible" porque está "atado de pies y manos" a la ultraderecha de Vox. Y es que ha defendido que el factor de Vox como posible socio de gobierno de los populares es un factor de cohesión entre los aliados del bloque de investidura. El ministro de Cultura también ha denunciado que las alusiones personales al presidente que lanzaron tanto Feijóo como el líder de Vox, Santiago Abascal, son "absolutamente intorelables" y reflejan que quieren convertir la discusión política en un "lodazal". De hecho, ha sentenciado que Feijóo se "retrata" con esta actitud. Respecto a las ausencias de Abascal en el hemiciclo cuando intervenía Sánchez, ha censurado que supone un "desprecio al parlamentarismo" y que el líder de Vox pone de manifiesto que es un mero "matón de barrio" y un "escuadrista".

LA NACION servicio-de-noticias