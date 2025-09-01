Sumar exige al PSOE coherencia en la lucha contra el cambio climático y censura la política de ampliar aeropuertos

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE "coherencia" en materia de lucha contra el cambio climático y demanda revertir la ampliación de aeropuertos y acelerar la implantación del vehículo eléctrico en la política de movilidad del país.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en vísperas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente con el grueso de miembros del Ejecutivo su propuesta de Pacto de Estado contra la emergencia climática, tras la ola de incendios que ha padecido el país durante el mes de agosto.

El también ministro de Cultura ha explicado que su espacio político va a escuchar con atención al jefe del Ejecutivo durante esta comparecencia, dejando claro que para Sumar siempre son "bienvenidos" los "grandes acuerdos" en materia climática.

Eso sí, ha subrayado que Sumar quiere ambición y por tanto ha trasladado al PSOE que en este asunto lo primero que le piden es "coherencia", dado que en la lucha contra el cambio climático "no tiene ningún sentido" seguir "ampliando los aeropuertos", promoviendo el despliegue de vuelos aéreos que "son altamente emisores de gases de efecto invernadero".

"Seguir ampliando los puertos o seguir con grandes proyectos de infraestructuras son (iniciativas) más dignas de los años noventa que de nuestros días. Por lo tanto, en materia de política climática le pedimos al PSOE coherencia y es que la lucha contra el cambio climático se hace desde todas y cada una de las políticas de la Administración. Es transversal", ha enfatizado Urtasun.

Tras recalcar que la política aeroportuaria actual es errónea, el portavoz de Sumar también ha reclamado "rapidez y aceleración" en materia de transición ecológica.

Al hilo, ha citado que hay que articular con más intensidad la implantación de las energías renovables y llegar a los objetivos de descarbonización marcadas por la UE antes del año 2050.

De esta forma, ha apuntado que otra "asignatura pendiente" de este país es la "electrificación de la movilidad", donde España va "extremadamente tarde" en el despliegue del coche eléctrico o el transporte eléctrico de mercancías.

CARGA CONTRA EL "CINISMO" IRRESPONSABLE DE FEIJÓO

Por otra parte, ha denunciado la "negligencia total y absoluta" de los gobiernos del PP en las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios, dado que no ha habido por su parte "ningún tipo de prevención ni de preparación".

"Para hacer frente a los incendios necesitamos el personal estable y planificación a lo largo de todo el año, eso significa también tener una política forestal que promueva la bioeconomía, que promueva que haya economía y personas en el territorio y eso es lo que evidentemente los gobiernos del PP están siendo incapaces de hacer", ha recriminado Urtasun.

Además, ha denunciado la actitud "indecente" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en este asutno ha estado "más preocupado en arañar cuatro votos a Vox en este debate que no en ayudar frente a la emergencia".

“Un ejercicio de cinismo en política y de oportunismo como hacía tiempo que no se veía en la política española”, ha lanzado el dirigente de Sumar, quien ha insistido luego en que Feijóo es el que ha aportado “excesivo ruido político” en materia de incendios porque ha estado con la “calculadora electoral”.

De esta forma, ha acusado al líder del PP de actuar de forma irresponsable cuando la principal responsabilidad ante los incendios era suya, dado que eran las comunidades autónomas en manos de los populares las que tenían la mayoría de competencias en la lucha contra los incendios forestales.