Sumar insta al Gobierno a crear un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a crear un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria.

En concreto, en el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, los de Yolanda Díaz piden al Ejecutivo iniciar los estudios y trabajos preparatorios para la creación de un Mecanismo Independiente de Supervisión de la Gestión Migratoria, evaluando las reformas legislativas de calado necesarias para su establecimiento y garantizando que su mandato abarque todas las actuaciones de la Administración General del Estado con impacto en los derechos de las personas migrantes.

"La complejidad de la gestión migratoria, que involucra a múltiples ministerios y niveles de la administración, así como la especial vulnerabilidad de la población afectada, demandan un salto cualitativo en los mecanismos de control. Se hace necesario un órgano especializado, con un mandato exclusivo sobre esta materia, que no solo observe y recomiende, sino que tenga la capacidad de impulsar transformaciones reales y efectivas", asegura en la exposición de motivos de la iniciativa.

También solicita asegurar que dicho Mecanismo cuente con "plena independencia institucional y funcional" respecto del poder ejecutivo. Para ello, quiere que su máximo responsable o su órgano rector sea elegido por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados.

En la misma línea, aboga por una dotación presupuestaria "propia y suficiente" en los Presupuestos Generales del Estado que garantice su "total autonomía operativa".

Igualmente, Sumar apuesta por diseñar una estructura que asegure la participación "activa y formal" de la sociedad civil especializada en migraciones y derechos humanos, en particular de las entidades de las comunidades afectadas, de la abogacía, del mundo académico, de las entidades españolas con mayor implicación arriba mencionadas, entre otras, y de los organismos internacionales con mandato en la materia (como ACNUR y OIM), en sus órganos consultivos y de seguimiento.

Finalmente, recomienda atribuir a este Mecanismo la potestad de que sus investigaciones, evaluaciones y recomendaciones tengan carácter vinculante para las administraciones públicas. Para ello, pide establecer la obligación para la administración concernida de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo determinado.

En caso de no hacerlo, indica que deberá comparecer y justificar motivadamente dicha decisión ante la comisión parlamentaria correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.