Sumar lleva al Congreso 100.000 firmas en apoyo a la reducción de jornada: "Hay derrotas que son victorias políticas"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Movimiento Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso más de 100.000 firmas de ciudadanos que reclaman a los grupos políticos que apoyen la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, en vísperas de la votación en la que presumiblemente saldrán adelante las enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley impulsadas por PP, Vox y Junts. La coordinadora general de la formación, Lara Hernández, ha explicado a los medios a las puertas de la Cámara Baja que se trata de una primera tanda de firmas para que los partidos de la derecha recapaciten, al proclamar ante la votación de esta tarde que "hay derrotas parlamentarias que son victorias políticas".

Hernández ha defendido que la reducción de jornada a 37,5 horas es una medida de país, "no de partido", para beneficiar a 12 millones de trabajadores y cuenta con un amplio apoyo social. Por tanto, ha augurado que esta medida "tarde o temprano llegará" pese a que esta tarde las "tres derechas" vayan a "vetar" el inicio de su tramitación parlamentaria.

"Estas tres derechas, en una alianza explícita, están decidiendo defender una vez más sus propios intereses partidistas y sus propias siglas por encima de los intereses de las mayorías sociales trabajadoras", ha criticado Hernández. Sumar lleva meses recopilando firmas de ciudadanos para apoyar un escrito dirigido a todos los grupos políticos a los que den su respaldo a esta medida, con vistas a rebajar la jornada laboral del país que lleva 40 años sin modificarse.

REGISTRO HORARIO SERÁ REALIDAD

Cuestionada sobre si habrá un decreto sobre el registro en caso de que se consume el rechazo al proyecto de ley de reducción de jornada, Hernández ha señalado que desde el Ministerio de Trabajo ya se ha dejado claro que el registro horario será una realidad, dado que así lo exigen las instancias europeas y judiciales que demandan a España un sistema "moderno". La coordinadora general de Sumar ha afirmado que el PSOE también ha formado parte de las conversaciones con Junts para tratar de convencerles de que desistieran de su enmienda a la totalidad. Pese a que la formación catalana ya ha anunciado que mantendrá su rechazo, Hernández ha destacado el orgullo por el trabajo desplegado por Trabajo y todas las fuerzas de la coalición Sumar.