Sumar mantiene su pulso a Sánchez para que cambie ministros a pesar de su negativa: "El inmovilismo no nos vale"

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mantenido la exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que acometa una remodelación de Gobierno y ha calificado de "insuficiente" su comparecencia este lunes, dado que sigue sin responder a cuál va a ser la hoja de ruta para que el Ejecutivo salga de la "grave crisis". "El inmovilismo ante esta situación no es una opción. El inmovilismo, en estos momentos, es el principal aliado que tienen para tratar de alcanzar el Gobierno", ha agregado en rueda de prensa este lunes para demandar que la respuesta de Sánchez tiene que ser un "indispensable" relanzamiento del Gobierno, que pasa por renovar los equipos de los ministerios y potenciar la agenda social. Urtasun ha evitado responder a la pregunta de si Sumar saldrá del Gobierno en caso de que Sánchez no atienda la demanda de acometer una crisis de Gobierno, como ha rechazado este mismo lunes, pero ha demandado que el presidente tiene que dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican en el entorno del PSOE. "Nosotros queremos que esto sea el ecuador de la legislatura, pero el inmovilismo no nos vale y para eso hay que tomar decisiones", ha exclamado el también ministro de Cultura. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))