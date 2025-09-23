Sumar pedirá que el decreto del embargo a Israel se modifique en el Congreso para evitar cualquier excepción

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Sumar solicitará que el decreto ley para el embargo de la compraventa de armas a Israel se tramite como proyecto de ley en el Congreso con el fin de que el grupo plurinacional pueda introducir modificaciones en el texto, según han indicado fuentes de la formación.

Así, el grupo que preside Yolanda Díez apoyará la convalidación en el Pleno del Congreso y pedirá que el texto se abra a cambios en su articulado, concretamente para ampliar su ámbito de aplicación y modificar la disposición adicional primera del texto que autoriza al Consejo de Ministros exceptuar alguna operación del embargo en vigor, apartado con el que están en desacuerdo.

Y mientras esta cláusula no sea modificada en el Congreso, Sumar ha avanzado que se opondrá en el Consejo de Ministros a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo.

De hecho, fuentes de Sumar han señalado que rechazaban esa disposición adicional sobre excepciones y por ello pidieron suprimirlo del decreto, pero que la parte socialista del Gobierno, en especial Defensa, se empeñó en incluirla.

En todo caso, han aseverado que esta cláusula supone también que cualquier operación que se quiera exceptuar tendrá que ser elevada al Consejo de Ministros y, por tanto, se conocerá con toda transparencia y se podrá ejercer presión desde Sumar y la sociedad civil.

También han celebrado que el texto contiene artículos que impiden a empresas españolas mantener comercio en territorios ocupados por Israel.

URTASUN: "NO ESTAMOS CONFORMES CON LA CLÁUSULA DE EXCEPCIONALIDAD"

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha referido a dicha disposición que otorga al Ejecutivo reservarse la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general.

Así, ha dicho que están disconformes con su redacción y que aspiran, bajo la tramitación como proyecto de ley del decreto, cambiarla, mejorarla o quitarla.

De todas formas, Urtasun ha remarcado que es un día para celebrar al aprobarse una medida muy importante que Sumar venía declarando, que hace que España marque el terreno a nivel internacional a otros países con vistas a impulsar más iniciativas contra Israel, como la ruptura del acuerdo comercial de la UE con el país hebreo.

También ha pedido a todos los grupos parlamentarios, en especial al bloque de investidura, que apoyen la convalidación del decreto y, entre todos, aumentar el ámbito de aplicación del embargo.

Por otro lado, desde el socio minoritario han detallado que sus ministros consideran que la aprobación del embargo "incrementará la presión política y económica" para detener el genocidio en Gaza, reafirman la necesidad de que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional y reiteran su compromiso para "desmantelar la maquinaria económica" que sostiene el genocidio.

En este punto, han advertido especialmente a las empresas que operan en España de que se abstengan de cualquier actividad que pueda contribuir directa o indirectamente a la perpetuación de la ocupación ilegal de territorios palestinos. El socio minoritario del Ejecutivo respalda el decreto pero quieren afinar varios aspectos e incluir un marco más claro que permita aplicar la compraventa de armas a cualquier país, no solo Israel, que perpetre un genocidio y cometa crímenes de lesa humanidad. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya apuntó ayer a la petición de conversión del decreto en proyecto de ley durante la tramitación en el Congreso en caso de que no fuera lo suficientemente ambicioso.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha comparecido en rueda de prensa antes de la aprobación formal del decreto en el seno del Consejo de Ministros y ha asegurado que su espacio ve bien su contenido. Así, ha destacado que la sociedad civil ha presionado para que viera la luz y Sumar ha exigido "aún con más fuerza al ala socialista" en el Ejecutivo que fuera una realidad, dado que es una herramienta esencial con vistas a poder parar el genocidio del pueblo palestino. No obstante, ha llamado a emprender más iniciativas ante el Gobierno hebreo que dirige Benjamin Netanyahu para conseguir "asfixiar" la "economía del genocidio" que practica, en su "afán colonialista" con nuevas amenazas a la población palestina.

La portavoz adjunta de Sumar y dirigentes de los Comunes, Aina Vidal, ha desgranado que ahora la labor de su grupo es garantizar que el embargo sea "efectivo e integral sin lagunas y sin ningún tipo de escapatorias". También ha opinado que este embargo tiene que ser una llamada a la Unión Europea para que reaccione de una vez por todas y rompa el acuerdo de asociación comercial con Israel. El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha reivindicado que España está liderando a nivel internacional la lucha contra el genocidio en Gaza, apuntando que si el decreto no era completamente satisfactorio pedirán que se transforme en proyecto de ley para incorporar las demandas del socio minoritario del Ejecutivo. En esta línea, ha proclamado que es el momento de romper cualquier relación económica, cultural y diplomática con Israel. Su compañera de formación pero adscrita al Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha indicado que evaluará el alcance del embargo de armas aprobado por el Gobierno y ha demandado fuertes sanciones económicas a Israel.