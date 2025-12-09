Sumar pide al PSOE valentía y ponerse "las pilas" en vivienda y apoyar su decreto para prorrogar alquileres

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido este martes al PSOE "valentía" y que se ponga "las pilas" en materia de vivienda y, en concreto, para apoyar el decreto ley que ha impulsado el grupo plurinacional en el seno del Gobierno para prorrogar tres años los más de 300.000 contratos de alquiler que vencen en los próximos meses.

Sumar ha llevado ese decreto ley a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, órgano previo que dictamina las medidas que examina el Consejo de Ministros, y Barbero ha incidido en que esta medida salga adelante porque hay más de millón y medio de personas que viven con "angustia" por no saber si se les acaba el contrato.

Asimismo, ha avisado de que la cifra ahora son 300.000 contratos, pero se prevé que para finales del año que viene la cifra ascienda a 600.000. "No pueden esperar y el PSOE tiene que sumarse sin dilación ni excusas a nuestra propuesta", ha subrayado Martínez Barbero en rueda de prensa en el Congreso, donde al mismo tiempo ha instado a los socialistas a cumplir con la Constitución y garantizar el derecho a la vivienda y "limitar la especulación".

Para zanjar su intervención, Barbero ha valorado positivamente la puesta en marcha de la empresa pública de vivienda, pero ha matizado que es una medida para el medio plazo y es necesario adoptar medidas urgentes en el corto plazo. "Entendemos que en esto hay que ponernos las pilas. Hay que ser valientes y hay que ser osadas", ha remachado.

EN COMPROMÍS ESTÁN "CANSADOS" DEL PSOE

En materia de vivienda se ha pronunciado también el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien ha criticado que están "cansados" de que el PSOE "siempre vaya con los pies por detrás" en esta materia y le ha recriminado que está incumpliendo compromisos con sus socios de investidura de izquierda.

De esta forma, ha exigido al PSOE que "no haga sadismo" con los tiempos y asuma cuando antes esta pórroga de los más de 300.000 contratos de alquiler.

A renglón seguido, ha comentado que, aunque sea "tortuoso", van a seguir presionando al PSOE dado que un Gobierno de PP y Vox sería más lesivo para la gente. Eso sí, ha demandado al presidente, Pedro Sánchez, que debe decidir si su política de vivienda es la de Junts o la del acuerdo de investidura en su conjunto.