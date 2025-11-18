Sumar pide explicaciones a Feijóo por "mentir" sobre la DANA y estudia denunciar a Mazón por "falso testimonio"

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

Sumar ha exigido este martes explicaciones al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por "mentir" sobre lo que sabía el día de la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024, y ha asegurado que están estudiando denunciar al presidente valenciano en funciones Carlos Mazón por un presunto delito de falso testimonio por "mentir en sede parlamentaria" durante su comparecencia de este lunes en la comisión de investigación del Congreso.

En una rueda de prensa, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha acusado a Feijóo de "haber mentido cuando dijo que él estaba completamente informado al momento" de lo que estaba pasando en día de la tragedia. "Mintió el señor Feijóo y creo que, teniendo en cuenta su listón, debería dimitir", ha señalado Ibáñez, quien ha afirmado que el líder del PP "no estuvo informado hasta las nueve y pico de la noche", por lo que sus explicaciones no encajarían con los hechos relatados.

Además, ha aseverado que la comparecencia de Mazón fue "una de las más duras y desagradables" y le ha acusado de "haber humillado una vez más a las víctimas".

El parlamentario de Sumar le ha reprochado que el día de la dana terminara su jornada laboral "a las tres de la tarde" al haber prescindido a esa hora de la escolta. Por eso, ha pedido al Ministerio del Interior documentación relativa al itinerario y horarios de los escoltas del presidente durante los días 28 y 29.

Por todo ello, Ibáñez ha advertido de que están estudiando las "mentiras" del expresidente valenciano "tienen relevancia penal".

Tras calificarlo como "un zombi político", ha subrayado que "lo importante aquí no es Mazón", sino que "las políticas del PP y Vox" y su "incapacidad en organizar la preemergencia mata".

El diputado valencianista también ha cargado contra el diputado de Vox en la comisión, Ignacio Gil Lázaro, ya que cree que le ha pasado previamente a Mazón las preguntas que le formuló "para que se luciera" en la comisión.

COMPROMÍS VALORARÁ TÉCNICAMENTE LA DENUNCIA

Por su parte, la otra parlamentaria de Compromís, adscrita al grupo Mixto, Águeda Micó, ha calificado de "escandalosa y indecente" la comparecencia de Mazón y ha criticado que los diputados del PP "no dejaran de defenderlo". Considera que ahora la comisión entra en una importante fase en la que comparecerán cargos en activo nombrados por el expresidente, entre ellos la portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Micó también ha criticado que el PP presentará pronto su candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, a quien ha descrito como "la mano derecha de Mazón". Según señalado, "el único currículum que tiene esta persona es estar dispuesto a ceder ante Vox todo lo que ellos pidan".

Preguntada sobre si Compromís llevará a los tribunales a Mazón por mentir en la comisión, la diputada ha respondido que se trata de "una cuestión muy técnica", que ya están analizando sus servicios jurídicos, y que si ven finalmente la posibilidad de que haya incurrido en este delito de falso testimonio, su partido acudirán a los tribunales.

CRÍTICAS A PP Y VOX POR "INTENTAR SALVAR" A MAZÓN

A continuación, también en una rueda de prensa, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha calificado de "lamentable" la comparecencia del expresidente valenciano en la comisión de investigación, asegurando que aunque no esperaban mucho de "un personaje que ha pasado un año mintiendo y aferrándose a su cargo", aún así les decepcionó.

Igualmente, ha acusado a PP y Vox de hacer "un frente común para salvar a Mazón, para esparcir bulos y mentiras y para atacar a todas las instituciones", entre las que citó a la UME, la Confederación Hidrográfica del Júcar y Protección Civil. Según ha dicho, "Mazón sigue en una realidad paralela, sigue mintiendo con tal de salvarse".

Barbero ha exigido al exdirigente valenciano que "deje ya su acta de diputado para que pueda ser investigado" por la jueza de Catarroja, al tiempo que ha pedido a PP y Vox "que dejen de tener secuestrados a los y las valencianas en base a sus componendas y codicias". "El PP valenciano tiene que convocar elecciones ya. Mazón debe ser juzgado por los tribunales y el PP en las urnas", ha afirmado, reclamando también explicaciones al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, la portavoz ha señalado que debe aclarar "si estuvo totalmente informado de lo que ocurría mientras el ya expresident dice que sí, que no, que tenía el móvil en la mochila, que no sabe".

Y ha zanjado: "Una de dos. O no se enteran o son todo mentiras. Sea cual sea la respuesta, Mazón es un negligente y Feijóo un encubridor".

Preguntada por la posible presentación de una denuncia contra Mazón por supuestamente mentir en comisión, Barbero ha respondido Sumar ve "viable" la valoración jurídica y, por tanto, "adelante con ella". Ha reprochado a Mazón de "mentir y no decir nada", insistiendo en que "eso está tipificado".

NI UN SEGUNDO PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS

En la misma línea, la coportavoz de los Comunes en el Congreso, Aina Vidal, ha tildado de "vergüenza" la comparecencia de Mazón, ha lamentado que "de nuevo no tuvo ni un segundo para recordar a las víctimas" y que incurrió en "mentiras ya contrastadas, alguna incluso por él mismo".

Además, Vidal ha asegurado que su grupo va a estudiar todo cuanto aconteció ayer en sede parlamentaria", recordando que "mentir en sede parlamentaria en una comisión no está permitido", por lo que estudiarán si denunciarlo judicialmente por "incurrir en falso testimonio". Asimismo, le han pedido que deje el acta como diputado.