Sumar pide la dimisión de Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno: "Es intolerable"

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido la dimisión del 'número dos' del PP, Miguel Tellado, esgrimiendo que es "intolerable" que haya insinuado que su partido va a "cavar la fosa" donde reposarán "los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

"Cientos de miles de españoles y españolas siguen en fosas comunes. Cientos de miles que fueron asesinados impunemente por la derecha golpista", ha expresado la dirigente de Sumar en un mensaje en la red social Bluesky, en el que también ha condenado que el PP "señala a la democracia" y "llama a la violencia".

Para Díaz, el mensaje de Tellado "es intolerable" y "tiene que dimitir" por asegurar que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y que en este punto se puede "empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

También se ha referido al mensaje del secretario general del PP el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha recordado que "hace 89 años la derecha golpista asesinó impunemente a cientos de miles de nuestros compatriotas".

"Hoy este miserable se permite hacer juegos de palabras sobre cavar fosas. Este país es mucho mejor que ellos. Por eso lo vamos a seguir gobernando. Y vamos a volver a ganar", ha augurado el ministro de Sumar.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado una falsa preocupación por la polarización. También ha avisado de que el PP está "echado al monte" y que "ya solo compite con Abascal a ver quién suelta el eructo ultra más nauseabundo".

UN PASO MÁS EN LA "DERIVA ULTRA" DEL PP

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido otro de los miembros del Gobierno que se ha pronunciado sobre las declaraciones de Tellado, afirmado que "la alarmante deriva ultra del PP" da hoy "un paso más".

"Una incitación al odio y a la violencia inaceptables en democracia y un insulto a nuestra memoria", ha sostenido, añadiendo que "quien habla así no puede ser portavoz en el Congreso".

"El PP debe rectificar y Tellado presentar su dimisión inmediata", ha concluido.

Por último, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha ironizado con que ya se sabe que Tellado "no es el lápiz más afilado del estuche". No obstante, ha criticado que de todas las metáforas que podía elegir, el dirigente del PP "ha usado la de las fosas" porque "lo llevan en el ADN".