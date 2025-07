Sumar pide que se investigue el vínculo entre las “cacerías racistas” de Torre Pacheco y los “discursos de odio” de Vox

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz de Sumar, Lara Hernández, ha transmitido la "máxima, total y contundente condena a las cacerías racistas" que se están produciendo en Torre Pacheco (Región de Murcia), que han sido "organizadas por grupos ultras y jaleados por Vox". En este sentido, ha pedido que "se investigue" su vínculo con los "discursos de odio" de Vox" y que "se actúe hasta el final". "Lo que queremos es aclarar cuál es el vínculo que existe entre los discursos de odio de Vox y los episodios de violencia que ha sufrido Torrepacheco este fin de semana. Queremos que se investigue y que se actúe hasta el final", ha señalado en una rueda de prensa. A su juicio, "sólo hay dos opciones" ante estos sucesos, "la condena y ponerse de perfil", como a su juicio ha elegido el PP, que "legitima así los discursos de odio porque depende Vox para gobernar en Murcia, Valencia, Castilla y León y a nivel nacional". "Feijó ha elegido estar con los ultras que jalean los discursos de odio, que jalean estas cacerías racistas y, lo más importante también, ha elegido abandonar cualquier sentido de estado", ha lamentado. Así, ha hecho referencia a las palabras del presidente Murcia, Fernando López Miras, que, según Hernández, ha tenido la "desvergüenza y la indecencia de decir que las llamadas a la violencia no se pueden permitir ni de unos ni de otros". La portavoz de Sumar critica que el barón 'popular' esté "equiparando" a "quienes se organizan deliberadamente para lanzar piedras contra vecinos" y a las personas que "sufren las terribles consecuencias de su violencia racista". "Este es el mejor retrato del PP y de un señor Feijoó que ha comprado letra a letra, coma a coma y sin ningún tipo de complejos la agenda ultra de Vox", ha lamentado. A su vez ha hecho referencia a las palabras del nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha dicho en una reciente entrevista que "Vox es un partido con sentido de Estado y Sumar, por ejemplo, no". "Si el PP entiende como sentido de estado jalear estas cacerías racistas y, por ejemplo, no subir el salario mínimo interprofesional, mejorar el empleo o abordar de una vez por todas el problema de la vivienda, podemos decir con total claridad que es un partido que a día de hoy está ya carcomido por los ultras y por la agenda de extrema derecha de Vox", ha denunciado. Ante lo que está sucediendo en Torre Pacheco, la portavoz de Sumar ha pedido "más gobierno de coalición, más giro social, más defensa de los derechos humanos y eso se traduce necesariamente en una mejora de la vida de la gente y, por supuesto, en regularizar ya las personas migrantes que trabajan" en España.

LA NACION España

servicio-de-noticias