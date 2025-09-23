LA NACION

Sumar plantea que Redondo comparezca el jueves en el Congreso por las pulseras: “Sería un buen espacio”

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La diputada de los 'comuns' Aina Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, ha planteado que la ministra de Igualdad podría comparecer este jueves ante Comisión para el Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso para tratar los fallos en los dispositivos de seguimiento para maltratadores.

"Este jueves habrá una comparecencia, en este caso por parte de la delegada del Gobierno en materia de violencia de género, y probablemente podría ser un buen espacio para que la ministra de Igualdad diera explicaciones", ha indicado en las ruedas de portavoces de la Cámara Baja.

A su juicio, los fallos de las pulseras antimaltrato constituyen un caso "grave" y es necesario conocer "todo cuanto haya ocurrido".

Por ello, incide en que "hacen falta explicaciones".

"Necesitamos conocer más de quién, cómo y por qué. En el momento en que lo conozcamos, pues ya derimará en responsabilidades si es que es requerible", ha indicado.

