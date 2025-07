Sumar presiona al PSOE para aprobar ya los permisos retribuidos y baraja llevarlo al Consejo sin pasar por la CDGAE

(Europa Press) - El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha exigido al PSOE aprobar los permisos retribuidos por cuidados en el Consejo de Ministros del día 29 de julio y ha avanzado que su espacio está dispuesto a llevar este decreto "en mano" a dicha sesión, sin pasar por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes en Madrid, donde ha señalado también que el Estatuto del Becario, medida que viene reclamando el Ministerio de Trabajo, sí va a figurar en el orden del día de dicha comisión de asuntos económicos y que su objetivo es que también se apruebe antes de agosto. Urtasun ha apremiado a los socialistas a desplegar de inmediato ambas medidas, que son "imprescindibles" para el "reseteo" de la legislatura que viene reclamando Sumar al PSOE. Es más, ha parafraseado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para instar al PSOE a que desbloquee estas dos iniciativas para asegurar que la "luz del progreso social en España no se apague". Cuestionado sobre cómo sería posible aprobar la retribución de estos permisos sin pasar por la comisión delegada de asuntos económicos, que en principio no volverá a tener más reuniones antes de las vacaciones de verano, Urtasun ha argumentado que este trámite no es necesario para sacar adelante, dado que hay asuntos que van por ese canal pero también existen otros cauces, como llevarlo en mano al propio Consejo sin pasar por este organismo. "Hay todo tipo de casuísticas y, por lo tanto, sí puede ir perfectamente el día 29", ha argumentado el ministro de Cultura, para insistir en que el socio minoritario del Ejecutivo insta al PSOE a "correr" para asumir la prioridad de relanzar la agenda social. Así, ha agregado que mantienen negociaciones intensas sobre los dosieres de ambos decretos, insistiendo que el PSOE tiene que apretar el acelerador para la que "legislatura le valga la pena a la gente". "Es perfectamente viable aprobarlas antes del verano (...) Son imprescindibles", ha defendido el también ministro de Cultura. Urtasun ha evidenciado el choque entre Sumar y el PSOE sobre el plazo para aprobar estas iniciativas que impulsa su espacio para reivindicar que las familias españolas "no pueden esperar más" a disponer de esta remuneración. Y ha argumentado también que esta medida deriva de una transposición de una directiva Europa y por tanto, en caso de seguir incumpliendo, España está sujeta a multas. Del Estatuto del Becario ha comentado que lleva dos años parados y su aprobación es crucial para "poner fin a los abusos generalizados a nuestros becarios y garantizar sus derechos, obligando a cubrir gastos esenciales como transporte y manutención y limitando las horas máximas, asegurando que no sustituyan puestos de trabajo". PIDE CELERIDAD Por otro lado, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reivindicado también la necesidad de acelerar las medidas sociales y que a su formación le parece importante que haya "rapidez" en llevarlas a término, aunque desconoce las causas que, por ejemplo, han impedido que los permisos retribuidos lleguen a la comisión previa del Consejo de Ministros. Así, ha insistido en declaraciones en el Congreso en que su criterio es la "urgencia" de que cuanto antes se aprueben" estos permisos, pues son un beneficio claro para las familias. Por ello, ha lamentado que no se aprueben esta semana y espera "máxima celeridad y sensibilidad" por parte del ala socialista. Por otro lado y sobre el aplazamiento del debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad presentadas ante el proyecto de ley de reducción de jornada laboral, Maíllo ha dicho que siempre tienen el "principio de confianza" sobre quienes desarrollan la labor ministerial, en este caso la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. "El Ministerio de Trabajo habrá tenido sus razones para aplazar el debate", ha agregado para añadir que, con cualquier medida de carácter social, ellos aspiran a que cuanto antes se haga, mejor. Dicho esto, ha enfatizado que al final los debates, sean los que sean, no pueden aplazarse "sine die" y la sociedad "tiene derecho a saber cuál es el posicionamiento de los grupos políticos ante avances de derechos" y asumir las consecuencias al respecto.