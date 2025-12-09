Sumar rechaza la reforma de la multirreincidencia y acusa al PSOE de asumir marcos "punitivistas" de PP y Junts

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha rechazado este martes la reforma penal sobre la multirreincidencia propuesta por Junts porque no son partidarios "de este tipo de marcos punitivistas" que, a su juicio, introduce "cuestiones absurdas", como que alguien "vaya a la cárcel tres años por robar un teléfono móvil".

En una rueda de prensa en el Congreso, Barbero ha subrayado que en determinados delitos aumentar las penas "no hace ni que se reduzcan los delitos ni tiene ninguna consecuencia positiva", por lo que ha advertido que "se yerra el diagnóstico y se yerra la solución".

La portavoz parlamentaria ha recalcado que Sumar no va a votar a favor de una norma que "se dedique simplemente" a aumentar condenas y ha criticado que el PSOE "ha decidido no solo promover esta ley, sino votar a favor prácticamente en la totalidad de las enmiendas que presentaron el PP y Junts en ponencia de la Comisión de Justicia del pasado jueves.

"Yo no sé si está comprando marcos (de la derecha) o si son los suyos. Esto tendrá que responder el Partido Socialista. Yo no voy a responder, pero es que igual son los suyos. Los nuestros no son. Esto lo tengo clarísimo", ha apostillado.

Además, Barbero ha aprovechado para reclamar al PSOE que "igual que se ha dado mucha prisa por promover la ponencia de esta ley" de multirreincidencia, haga lo mismo con la ley de nacionalidad saharaui, que "lleva ahí ya un año" sin que se active su ponencia.

"Que se den prisa también en esta ley, destinada a ayudar a 73.000 personas que se merecen la nacionalidad, igual que se las dimos en su momento a los sefardíes, exactamente igual", ha insistido.

SUBIR LAS PENAS A LOS "ROBAGALLINAS"

En la misma línea, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha añadido que "basta ya" de que el PSOE, "con sus amigos" de Junts, "marquen un marco que es profundamente erróneo que sólo hace que abonar la llegada de la extrema derecha a los gobiernos", tanto en esta ley de multirreincidencia como en el real decreto de "ayudas a los rentistas".

El diputado valencianista ha denunciado que, pese al descenso de la criminalidad según los últimos datos estadísticos, el PSOE "veta que se pueda prohibir que los fondos buitre compren cajas en nuestros barrios y en cambio aplaude subir las penas a los robagallinas, a los pobres desgraciados", apuntando que ya existen penas suficientes para este tipo de delitos.