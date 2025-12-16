Sumar reclama al PSOE una cumbre para aplicar cambios y reimpulsar el Gobierno ante la "parálisis" de Sánchez

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los partidos de Sumar han reclamado al PSOE una reunión urgente de la coalición para reimpulsar la acción del Gobierno y mejorar su funcionamiento, sin renunciar a una remodelación del Ejecutivo, tras la "decepción" ante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, este lunes.

"No nos cabe en la cabeza que los dos socios de Gobierno no se reúnan. No contemplamos la posibilidad de que ante una solicitud de reunión esta no se produzca", han trasladado este martes representantes de las fuerzas que dirigen los ministerios de Sumar: Enrique Santiago (IU), Lara Hernández (Movimiento Sumar), Gerardo Pisarello (Comunes) y Tesh Sidi (Más Madrid).

Estas formaciones han cursado este martes la solicitud de la comisión de seguimiento de la coalición y, de momento, no han recibido respuesta del ala socialista.

En rueda de prensa en el Congreso, Santiago ha expresado la contrariedad y preocupación del socio minoritario de la coalición al percibir al PSOE "totalmente paralizado" y enredado en una situación interna "inaceptable" ante casos de presunta corrupción y acoso sexual en sus filas.

Santiago ha criticado que el presidente ayer desperdició una oportunidad de anunciar medidas de regeneración para salir de esta crisis, aunque ha reivindicado que el Gobierno progresista tiene que mostrar que merece la pena en el año y medio de legislatura que resta.

Por ello, en la línea con otros socios parlamentarios, quieren consensuar con el PSOE medidas "contundentes" para que casos de irregularidades y violencia sexual no se produzcan, con sanciones a sus responsables.

"QUEREMOS SALVAR AL GOBIERNO, NO CARGAR CON LA CRISIS DE PSOE"

Además, han reclamado a los socialistas consensuar medidas de calado político, como una reforma de la Ley estatal de Vivienda, prorrogar los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y mantener la suspensión de desahucios a familias vulnerables que expiran este año, entre otras medidas.

Fuentes del espacio han advertido de que Sumar quiere "salvar al Gobierno", en el que no están como "palmeros", pero no van a cargar con la crisis interna del PSOE ni sostener a "corruptos y puteros".

En este sentido, han ahondado que se necesita un giro para el tramo final de mandato con políticas concretas, que permitan recuperar la confianza de las bases progresistas e impedir que lleguen PP y Vox a la Moncloa. "Tenemos la obligación política de empujar, junto con los socios", han agregado.