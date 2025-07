Sumar subraya su compromiso con los permisos pagados de cuidados y acusa al PSOE de no mostrar la voluntad suficiente

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Sumar ha remarcado este sábado su compromiso para avanzar en la implementación de los permisos retribuidos de cuidados y ha acusado al PSOE de no mostrar la "voluntad política suficiente" para alcanzar un acuerdo satisfactorio. Fuentes de Sumar para la negociación de permisos han explicado a Europa Press que este asunto es "una promesa del acuerdo de coalición, una obligación con Europa y una urgencia social", en tanto que han incidido que las negociaciones con la parte socialista del Gobierno "no están avanzando como debieran". Así, estas fuentes han hecho especial énfasis en cumplir con los compromisos del Gobierno de coalición para con el bienestar y la conciliación de las familias españolas, punto en el que han traído a colación el propio acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Sumar en octubre de 2023. Según este documento, las partes del Ejecutivo se emplazaron a extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16, así como a avanzar, de acuerdo a la legislación europea, en la implementación de permisos retribuidos para los cuidados con el objetivo de remunerar al menos cuatro semanas por hijo del recientemente creado permiso parental de cuidados. Asimismo, el acuerdo de coalición recoge el compromiso de apoyar a las familias monoparentales, en su mayoría compuestas por mujeres, mediante el desarrollo de medidas para reducir la feminización de la pobreza, así como para equiparar en derechos a estas familias, especialmente en el ámbito de los cuidados. Las fuentes de la plataforma de la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han aseverado ser "muy claros" respecto a la "absoluta urgencia" de cumplir con el acuerdo y aprobar esta norma en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de julio. "Hemos dicho de forma muy clara en este último mes que la legislatura necesita un reseteo social", han apuntado para seguidamente agregar que el Gobierno español "tiene que seguir siendo una excepción a la ola reaccionaria que recorre el mundo, transmitir un horizonte claro a la ciudadanía y dar sentido a la política mejorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras del país". Por todo ello, desde la organización han advertido de que "no hay una sola razón que justifique retrasar, bloquear o rebajar una norma que va a permitir que las familias tengan más tiempo para cuidar y para cuidarse". "Que estos permisos se amplíen y retribuyan ya, de modo que estén listos para la vuelta al cole, para nosotros es una condición imprescindible para asentar la viabilidad de este Gobierno y de la legislatura", han indicado para reforzar aún más esa advertencia a la parte socialista. Siguiendo con esa argumentación, han enmarcado que este paquete de medidas es a su vez el "mejor mensaje" que se puede enviar a la ciudadanía progresista en el fin de curso político: "Para que no se apague la luz, este Gobierno necesita dar buenas noticias a la ciudadanía, y no hay mejor noticia que ampliar derechos a las familias españolas", han sostenido. Desde Sumar han recalcado que no se van a levantar de la mesa hasta que el acuerdo de gobierno se cumpla y esta "conquista social" salga adelante: "Es la hora de cumplir", han remachado.

