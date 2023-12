La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha calificado de "anclado en el pasado" el discurso del Rey Felipe VI. "No habló de los problemas que preocupan a los españoles", ha reprochado en declaraciones a los medios de comunicación.

Además, ha considerado que ha sido "decepcionante", entre otras cuestiones, porque con su intervención no se dirigió "al conjunto del país". En particular, lamentó que no se dirigiera "a los gallegos y gallegas" para reconocer "la pluralidad y plurinacionalidad de nuestro país".

Lo ha hecho incidiendo en la proximidad de las elecciones gallegas, que ha calificado de "decisivas" para el futuro de la comunidad autónoma.

"Es un discurso anclado en el pasado porque apenas habló de los derechos sociales, hizo una lectura muy restrictiva de la Constitución, no habló de los problemas que le preocupan a los españoles y españolas", ha sentenciado.

También lamentó que no mencionase "lo que se vive con la extrema derecha", aludiendo a las "agresiones a parlamentarios" y "amenazas a la democracia" con cuestionanmiento a "instituciones democráticas" y a un gobierno de coalición "legítimo", un discurso que también ha reprochado al PP.

Además, ha criticado que el Rey no mencionase el conflicto en Palestina. "Era el momento para exigir el alto al fuego y que se respete el derecho internacional".