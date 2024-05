Sumar y 5 grupos registran en el Congreso una ley para buscar a los responsables del robo de bebés y reparar el daño

El Grupo Parlamentario Sumar, Junts, ERC, Podemos, EH Bildu y BNG han registrado este martes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español, impulsada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina- CeAqua.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene como objetivo garantizar a las víctimas del delito del 'robo de bebés' los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Esta ley dotaría de un marco estatal a todas las disposiciones legislativas que se establezcan en todas las comunidades autónomas, haciendo posible su cumplimiento y amparando de forma global a todas las víctimas de este crimen en España.

El marco temporal comienza el 17 de julio de 1936 y no tiene cierre, por tanto, acoge tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia.

Esta proposición de ley es fruto de un largo proceso que comenzó en 2017 cuando se presentó por primera vez a los grupos del Congreso que la registraron el 25 de septiembre de 2018 y aprobaron su tramitación por unanimidad el 20 de noviembre de 2018, pero la convocatoria de elecciones en 2019 truncó esa primera tramitación.

En la siguiente Legislatura, los grupos parlamentarios la volvieron a registrar el 26 de febrero de 2020, aprobando de nuevo su toma en consideración el 23 de junio de ese año. Después del cierre del trámite de enmiendas, se produjo un nuevo adelanto electoral para el 23 de julio de 2023 que hizo decaer de nuevo esta iniciativa.

Por lo tanto, esta ha sido la tercera vez que los grupos parlamentarios la han vuelto a registrar en el Congreso de los Diputados.

CEAQUA, Amnistía Internacional y todas las organizaciones, entidades y asociaciones que apoyan esta proposición de ley esperan que a este nuevo registro, después de dos Legislaturas y siete años de trabajo con los grupos políticos en el texto, "le siga una tramitación rápida que permita ver aprobada esta ley en muy poco tiempo".

El psoe apoyará su toma en consideración

Aunque el PSOE no ha firmado esta proposición de ley, el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha avanzado este martes en rueda de prensa que su grupo avalará que se tome en consideración para luego fijar su postura. "No la hemos firmado porque no la hemos trabajado", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha celebrado que el registro de "una ley histórica" que se ha trabajado durante siete años.

"Ya se admitió a trámite pero siempre se quedó aquí guardada en los cajones. Es una ley para afrontar un drama histórico que nos avergüenza un poco como país porque durante la dictadura se robaban niños y hubo niños apropiados que fueron robados de sus madres", ha subrayado.

La ley, según ha explicado Errejón, facilita la documentación para conocer la identidad de esos bebés robados; facilita información para esclarecer responsabilidades de las personas o instituciones que facilitaron la apropiación ilegal de bebés; y pone medidas para la reparación y para que no se repita.

"Esto se va a discutir en el Pleno y se admitirá a trámite. Es una cosa a la que vamos tardísimo y que lo deberíamos hacer cuanto antes", ha agregado el portavoz de Sumar.

Por su parte, el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna ha recalcado que la proposición de ley de bebés robados es un trabajo que tienen "avanzado" y que, "desde luego", apoyarán para que salga adelante.

En la misma línea, el portavoz en temas de Memoria Democrática del Grupo Plurinacional Sumar y diputado de Izquierda Unida por Valencia, Nahuel González, considera que la proposición de ley impulsada por la sociedad civil y registrada este martes "busca ofrecer justicia, reparación y garantías a esas miles de familias, miles de mujeres, que tuvieron que sufrir el secuestro de sus hijos e hijas de manera impune".

El diputado ha recordado que esta es "una reivindicación histórica desde hace varios lustros por parte de Izquierda Unida, que ha venido manteniendo una estrecha colaboración con las asociaciones y grupos promotores de la iniciativa".

La diputada de EH Bildu Bel Pozueta también ha celebrado que se haya vuelto a registrar esta ley en la Cámara Baja. "Tras cuatro décadas de silencio, exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición. Es hora de acabar con la impunidad y esclarecer todos los casos", ha sentenciado.

