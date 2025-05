Sumidos en divisiones, católicos de EEUU esperan que el nuevo papa cumpla sus expectativas

NUEVA YORK (AP) — La noticia de que la Iglesia católica tendría su primer papa nacido en Estados Unidos fue bien recibida por católicos de todo el espectro ideológico en la patria del papa León XIV, lo que lleva a preguntarse si él podría aliviar algunas de las profundas divisiones en sus filas.

Entre los católicos estadounidenses liberales, existe optimismo de que León XIV continuará el trabajo del papa Francisco de acercarse a los pobres y los marginados, incluidos los migrantes. También esperan que sea un contrapeso a las políticas del gobierno del presidente Donald Trump que les preocupan. Entre los conservadores, hay esperanza de que el nuevo pontífice defienda fielmente la doctrina católica, incluida la oposición al aborto, al matrimonio igualitario y a la ordenación de mujeres.

Una razón para el optimismo: el nuevo papa ha especificado claramente —en sus comentarios y en su elección de un lema — que la unidad dentro de la Iglesia global será una prioridad primordial.

"En estos primeros días, todavía es un recipiente vacío", expresó Steven Millies, profesor de teología pública en la escuela de posgrado Catholic Theological Union en Chicago. "Hasta que todos lo conozcamos mejor, podemos verter nuestras expectativas en él".

El rector de la universidad de Notre Dame, John McGreevy, historiador del catolicismo, dijo que estaba "completamente atónito" tras anunciarse quién era el nuevo papa, ya que compartía la opinión convencional de que era casi imposible que hubiera un pontífice nacido en Estados Unidos.

Pero León XIV "es un ciudadano católico global", observó McGreevy, haciendo mención al tiempo que el papa pasó en Perú, en el Vaticano y al frente de una orden religiosa internacional.

"Aunque es estadounidense, y estamos súper orgullosos de que sea estadounidense, es difícil pensar en alguien más integrado en gran parte de la Iglesia global", señaló.

¿Cuál será la relación del papa León XIV con los católicos de Estados Unidos?

Es demasiado pronto para decir cuál será la relación de León XIV con sus colegas prelados estadounidenses y la Iglesia católica en Estados Unidos en general, advirtió McGreevy.

"Los primeros indicios son que habrá algunas similitudes con el papa Francisco ", expresó, dejando entrever que las diferencias con los obispos conservadores de Estados Unidos podrían continuar.

McGreevy dijo que prevé que habrá cierta tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca en cuanto a la inmigración y el cambio climático, dos de las prioridades clave de Francisco que probablemente serán reafirmadas por León XIV.

Chad Pecknold, profesor de teología sistemática en la Universidad Católica de Estados Unidos, planteó que a Francisco o bien no le gustaba o no entendía a ese país.

"Con León XIV, está claro que no sólo ama a Estados Unidos, sino que incluso ama a los Medias Blancas", expresó Pecknold por correo electrónico. "Eso sólo puede tener un buen efecto, no solamente en los católicos estadounidenses, sino también en los obispos estadounidenses, y de hecho, en todo el mundo. Es bueno sentir que el papa está de tu lado".

Durante los últimos años del papado de Francisco, uno de los temas más polémicos entre los obispos de Estados Unidos era el de si los políticos católicos que apoyaban el derecho al aborto —incluidos el entonces presidente Joe Biden y la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi— deberían ser excluidos de recibir la comunión.

Francisco enfatizó que él no rechazaría a los políticos que apoyan el derecho al aborto, y Biden comulgó durante una visita a Roma en 2021.

El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, quien le prohibió a Pelosi recibir la comunión en la arquidiócesis, dijo que León XIV es un "constructor de puentes".

"Será una fuerza buena para la unidad en la Iglesia", declaró Cordileone a la televisora KPIX-TV en San Francisco. "Incluso con diferencias de opinión e ideas diferentes de estrategia y demás, podemos tener unidad en la Iglesia".

El representante republicano Chris Smith, opositor declarado del aborto, se sintió animado por una homilía pronunciada este año por León XIV cuando aún era el cardenal Robert Prevost. Smith citó este pasaje: "La misericordia de Dios nos llama a proteger cada vida, especialmente aquellas que la sociedad pasa por alto —el niño aún no nacido y el anciano que se acerca al final de su viaje— porque cada uno lleva el rostro de Cristo".

Smith señaló que este comentario subraya "la protección del derecho a la vida como la primera entre las muchas responsabilidades humanitarias de la Iglesia".

El presidente interino de Catholics for Choice, un grupo que apoya el derecho al aborto, reconoció que León XIV se opone a la interrupción del embarazo, y señaló que el grupo le enviaría cartas de católicos que no están de acuerdo con esa posición.

"Estamos rezando para que sea un papa guiado por un compromiso con la paz, la justicia y la inclusión", declaró Chris Wimbush. "El futuro de nuestra Iglesia depende de una mayor inclusión y matices en las decisiones de salud reproductiva como el aborto, la anticoncepción y la fertilización in vitro".

Las mujeres y la Iglesia

Durante su papado, Francisco dio pasos importantes para darles a las mujeres puestos de liderazgo de mayor rango en la Iglesia. Pero mantuvo la prohibición a que haya sacerdotisas, y redujo las esperanzas de que las mujeres puedan ordenarse diáconos.

Ellie Hidalgo de Discerning Deacons, una organización que aboga para que haya mujeres diáconos en la Iglesia, dijo esperar que León XIV respalde la revisión en curso que realiza la Iglesia sobre la participación de las mujeres en el ministerio. Un proceso de años en el Vaticano dejó abierta la polémica cuestión de si las mujeres deberían ser ordenadas diáconos.

Hidalgo, que vive en Miami, escuchó al entonces cardenal Prevost hablar en febrero cuando ella estaba en Roma para un festejo de diáconos.

"Él les estaba pidiendo a los diáconos que sean humildes en su servicio", recordó Hidalgo. "Pude notar, tan sólo con conocerlo, que eso es algo que él realmente valora... que debes servir y que estás allí en una posición de humildad".

La Women’s Ordination Conference (WOC), un organismo en Estados Unidos que aboga para que haya mujeres sacerdotisas, acogió con satisfacción el tono inclusivo de los comentarios iniciales de León XIV.

"Su énfasis claro en la construcción de puentes y el diálogo le ofrece a WOC la esperanza de que el papa León XIV pudiese ser un líder que también construya puentes hacia las mujeres católicas", señaló el grupo en un comunicado. Imaginó "un día largamente pendiente en el que las mujeres sean reconocidas como iguales en Cristo".

Llamado por el papa Francisco

En muchos sentidos, Francisco consideró que Robert Prevost era un posible sucesor suyo, asignándole cargos en Perú que fortalecieron su currículum global, y luego convocándolo al Vaticano para dirigir el influyente Dicasterio para los Obispos, que evalúa las nominaciones de obispos.

"Francisco estaba prestando mucha atención a los nuevos obispos de Estados Unidos", señaló Millies, el profesor de teología pública. "Prevost ha sido el hombre de Francisco en la supervisión de la cuidadosa selección de un tipo distinto de obispo para ocupar puestos importantes en Estados Unidos".

Millies indicó que los principales líderes de la Conferencia Episcopal del país —que en ocasiones estaba en desacuerdo con Francisco— siguen siendo relativamente conservadores.

Pero en las filas de obispos debajo de ellos, "el cambio ya ha ocurrido", agregó Millies. "Son hombres con un enfoque más pastoral que centrado en la doctrina. El hecho de que León XIV haya sido elegido significa que estamos firmemente en una era diferente".

Tradicionalmente, el tabú a que hubiera un papa de Estados Unidos reflejaba la reticencia a dar a la superpotencia número uno del mundo aún más influencia. Eso no debería ser una preocupación con León XIV, según Austen Ivereigh, un periodista británico y autor de dos libros sobre el papado de Francisco.

"Si alguien piensa que él (León XIV) va a adoptar una línea diferente a la de Francisco con respecto a la migración o el cambio climático, se llevará una sorpresa", manifestó Ivereigh. "Francisco estaba poniendo en práctica la enseñanza de la Iglesia, y León XIV hará lo mismo".

El obispo Robert Strickland reaccionó con moderación a la elección de León XIV. En 2023 Strickland fue destituido por Francisco del liderazgo de la diócesis de Tyler en Texas. Strickland había sido un encarnizado crítico de Francisco, y llegó a simbolizar la polarización dentro de la jerarquía eclesiástica de Estados Unidos.

En publicaciones en redes sociales después de que León XIV asumiera el papado, Strickland expresó la esperanza de que él defenderá fielmente las Sagradas Escrituras y el conjunto de tradiciones llamado el Depósito de la Fe.

"Con el gran peso del papado ahora sobre sus hombros necesita nuestras oraciones", agregó Strickland.

Stanley informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Nicole Winfield en Roma y Peter Smith en Pittsburgh contribuyeron a este informe.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.