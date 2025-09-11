Suministro de crudo saudí a China aumentará en octubre, dicen fuentes comerciales

Por Siyi Liu

SINGAPUR, 11 sep (Reuters) - Las exportaciones de crudo de Arabia Saudita a China aumentarán en octubre tras un fuerte recorte de los precios, informaron el jueves varias fuentes comerciales.

La petrolera estatal Saudi Aramco enviará unos 51 millones de barriles a China en octubre, alrededor de 1,65 millones de barriles por día (bpd), mostró un recuento de las asignaciones a las refinerías chinas.

El plan de octubre se compara con los 1,43 millones de bpd asignados en septiembre e iguala el volumen de agosto, que fue el más alto desde abril de 2023.

Las empresas que planeaban aumentar los transportes de crudo saudí el próximo mes eran la principal refinería de Asia, Sinopec, Hengli Petrochemical y Shenghong Petrochemical, dijeron las fuentes.

Aramco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su asignación de octubre a China.

Anteriormente, Reuters informó de que Aramco habló con los compradores asiáticos en los márgenes de la conferencia APPEC de esta semana en Singapur, empujándoles a levantar más crudo en octubre, ya que trata de recuperar cuota de mercado.

El productor estatal fijó el precio de octubre de su emblemático crudo Arab Light para Asia en US$2,20 el barril por encima del promedio de Omán/Dubái, lo que supone un descenso de US$1 por barril desde el máximo de cinco meses alcanzado en septiembre.

El recorte de precios se produjo tras la decisión adoptada el fin de semana por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados liderados por Rusia, conocidos como OPEP+, de aumentar la producción en 137.000 barriles diarios en octubre.

El grupo, liderado por Saudi Aramco y que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, ya ha aumentado sus objetivos de producción en 2,5 millones de barriles diarios desde abril, lo que equivale a cerca del 2,4% de la demanda mundial. (Reporte de Siyi Liu en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)