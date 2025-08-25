LA NACION

Suministro de petróleo ruso a Eslovaquia podría reanudarse el lunes: ministra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Kharkiv; Ukraine; Ucrania; Rusia; Guerra en Ucrania; Mundo; Vlodimir Zelensky; Antony Blinken
Suministro de petróleo ruso a Eslovaquia podría reanudarse el lunes: ministraEvgeniy Maloletka - AP

25 ago (Reuters) - El suministro de crudo ruso a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, interrumpido el jueves tras un ataque ucraniano en Rusia, podría reanudarse a lo largo del día en el mejor de los casos, según la ministra eslovaca de Economía, Denisa Sakova.

Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques mutuos contra sus infraestructuras energéticas, afectando en las últimas semanas al suministro ucraniano de calefacción doméstica, al oleoducto Druzhba y a otras instalaciones.

Eslovaquia y Hungría dijeron el viernes que sus suministros de petróleo ruso podrían suspenderse durante al menos cinco días tras un ataque ucraniano a una instalación en Rusia.

"Según las últimas informaciones, se trata de un corte durante cuatro-cinco días", dijo Sakova en una respuesta por correo electrónico a preguntas de Reuters. "Podemos, en un caso óptimo, esperar la reanudación de los suministros a Eslovaquia ya el lunes".

Asimismo, indicó que los suministros a los clientes no están amenazados, dadas las reservas de crudo y productos petrolíferos del país para 90 días.

La Unión Europea redujo los suministros energéticos procedentes de Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y pretende eliminar progresivamente el petróleo y el gas rusos para fines de 2027.

Eslovaquia y Hungría mantienen relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y se oponen a unas sanciones que, según Ucrania, son vitales para que Moscú abandone unas exigencias bélicas que considera inaceptables.

También se oponen a la retirada progresiva del suministro energético ruso a través del gasoducto Druzhba, alegando que no pueden depender de un gasoducto alternativo desde la costa adriática de Croacia.

(Reporte de Jan Lopatka en Praga; reporte adicional de Kate Abnett en Bruselas; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Santa Cruz: detuvieron a cuatro personas vinculadas a la Uocra tras el ataque a un empresario que está en coma
    1

    Santa Cruz: detuvieron a cuatro personas vinculadas a la Uocra tras el ataque a un empresario que está en coma

  2. Un especialista revela las marcas internacionales que buscan nuevos locales en la ciudad de Buenos Aires
    2

    Un especialista revela cuáles son las marcas internacionales que buscan nuevos locales en la ciudad de Buenos Aires

  3. La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate
    3

    Solo en Off | La sorpresiva aparición de Diego Lagomarsino en un acto de campaña en River Plate

  4. Israel vuelve a bombardear a los hutíes y llega hasta el palacio presidencial de Yemen: al menos 4 muertos
    4

    Israel lanzó un ataque contra los hutíes en la capital de Yemen: bombardeó el complejo donde está el palacio presidencial

Cargando banners ...