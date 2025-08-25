Suministro de petróleo ruso a Eslovaquia podría reanudarse el lunes: ministra
25 ago (Reuters) - El suministro de crudo ruso a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, interrumpido el jueves tras un ataque ucraniano en Rusia, podría reanudarse a lo largo del día en el mejor de los casos, según la ministra eslovaca de Economía, Denisa Sakova.
Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques mutuos contra sus infraestructuras energéticas, afectando en las últimas semanas al suministro ucraniano de calefacción doméstica, al oleoducto Druzhba y a otras instalaciones.
Eslovaquia y Hungría dijeron el viernes que sus suministros de petróleo ruso podrían suspenderse durante al menos cinco días tras un ataque ucraniano a una instalación en Rusia.
"Según las últimas informaciones, se trata de un corte durante cuatro-cinco días", dijo Sakova en una respuesta por correo electrónico a preguntas de Reuters. "Podemos, en un caso óptimo, esperar la reanudación de los suministros a Eslovaquia ya el lunes".
Asimismo, indicó que los suministros a los clientes no están amenazados, dadas las reservas de crudo y productos petrolíferos del país para 90 días.
La Unión Europea redujo los suministros energéticos procedentes de Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022 y pretende eliminar progresivamente el petróleo y el gas rusos para fines de 2027.
Eslovaquia y Hungría mantienen relaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y se oponen a unas sanciones que, según Ucrania, son vitales para que Moscú abandone unas exigencias bélicas que considera inaceptables.
También se oponen a la retirada progresiva del suministro energético ruso a través del gasoducto Druzhba, alegando que no pueden depender de un gasoducto alternativo desde la costa adriática de Croacia.
(Reporte de Jan Lopatka en Praga; reporte adicional de Kate Abnett en Bruselas; editado en español por Carlos Serrano)
