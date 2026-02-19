Suministro mundial de trigo podría reducirse en 2026/27, según el CIC

LONDRES, 19 feb (Reuters) -

El suministro mundial de trigo podría reducirse en la temporada 2026/27, mientras que la producción de maíz también podría disminuir, informó el jueves el Consejo Internacional de Cereales (CIC).

"Aunque las previsiones siguen siendo provisionales en este momento, las perspectivas iniciales de la oferta y la demanda mundial de trigo parecen ligeramente más ajustadas en 2026/27, con expectativas de una cosecha reducida y un mayor aumento del consumo", afirmó el CIC en su informe mensual.

El ente no publicó datos detallados sobre la oferta y la demanda para la próxima temporada, que normalmente se incluyen en el informe de marzo.

El aumento de las existencias mundiales de trigo en la temporada 2025/26 contribuyó a la caída de los precios, y los futuros de Chicago bajaron a su menor nivel en cinco años en octubre.

El CIC mantuvo su previsión para la producción mundial de trigo en 2025/26 en 842 millones de toneladas métricas, superando el consumo, que se estimó en 823 millones de toneladas.

El organismo intergubernamental mantuvo sus previsiones para la cosecha mundial de maíz en 2025/26 en 1.313 millones de toneladas, también por encima del consumo previsto de 1.298 millones.

"Teniendo en cuenta las hipótesis iniciales sobre la superficie sembrada y, suponiendo que se mantengan los rendimientos actuales, la cosecha de maíz de la próxima temporada también podría descender con respecto a la anterior", apuntó.

(Reporte de Nigel Hunt. Edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)