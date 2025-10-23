Suministros de alimentos a Gaza no cubren necesidades nutricionales en terreno: organizaciones humanitarias

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 23 oct (Reuters) - Los suministros de alimentos a Gaza no cubren las necesidades nutricionales de los habitantes del enclave, algunas de cuyas zonas están sufriendo hambruna, denunciaron el jueves grupos humanitarios.

"La situación en la Franja de Gaza sigue siendo catastrófica, incluso dos semanas después del comienzo del alto el fuego", declaró Bahaa Zaqout, director de Relaciones Exteriores de la ONG palestina PARC, por videoconferencia desde Deir Al Balah, en Gaza.

Los grupos de ayuda, entre ellos Oxfam, afirmaron que la entrega de ayuda en Gaza se enfrenta a grandes obstáculos, ya que muchas ONG internacionales siguen teniendo restringida la entrada de suministros, mientras que los productos comerciales que han entrado no satisfacen las necesidades nutricionales sobre el terreno.

COGAT, el brazo del Ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda a la Franja de Gaza, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Zaqout citó ejemplos de galletas, chocolate y refrescos a los que se permitía la entrada en camiones comerciales, mientras que artículos como semillas y aceitunas seguían teniendo restringida la entrada.

"Lamentablemente, no responden a los valores nutricionales mínimos exigidos para los niños, las mujeres y los grupos más vulnerables", afirmó Zaqout.

También dijo que, aunque están entrando algunas frutas y verduras, los precios siguen siendo altos y están fuera del alcance de la mayoría de la gente.

Un kilo de tomates cuesta unos 15 séqueles (US$4,50), y antes costaba un séquel.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU declaró el martes que los suministros a Gaza estaban aumentando, pero que seguían muy por debajo de su objetivo diario de 2000 toneladas, ya que sólo están abiertos dos pasos fronterizos, y ninguno hacia el norte, asolado por la hambruna.

El plan de alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé el envío de "toda la ayuda" a Gaza.

"Esperábamos que Gaza se inundara de ayuda en cuanto comenzara el alto el fuego, pero eso no es lo que estamos viendo", dijo Bushra Khalili, de Oxfam.

Oxfam y otras 40 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras y el Consejo Noruego para los Refugiados, publicaron el jueves una carta conjunta en la que daban la voz de alarma por las continuas restricciones a la entrada de ayuda debido a los problemas de registro.

(US$1 = 3,3045 séqueles) (Reportaje de Olivia Le Poidevin, Editado en español por Juana Casas)