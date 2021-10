Sumitomo venderá participación en mina chilena sierra gorda a south32 por 1.550 millones dólares

14 oct (Reuters) - Las empresas japonesas Sumitomo Metal Mining Co Ltd y Sumitomo Corp acordaron vender sus participaciones en la mina de cobre Sierra Gorda en Chile a la minera australiana South32 Ltd por 1.550 millones de dólares, incluido el ajuste de la deuda neta, se informó el jueves.

Las compañías japonesas, que juntas tienen una participación del 45%, habían dicho el año pasado que estaban considerando abandonar la inversión, que poseen de forma conjunta con la minera estatal polaca KGHM, tras años de pérdidas.

Sumitomo Metal, que tiene una participación del 31,5% en la mina, dijo que el precio de la operación incluiría un traspaso de unos 1.200 millones de dólares y pagos vinculados al precio del cobre de hasta 350 millones de dólares, y que la transacción se completaría en marzo.

Por su parte Sumitomo Corp, que tiene una participación del 13,5%, dijo que recibiría 510 millones de dólares en efectivo por adelantado y un pago adicional de hasta 150 millones de dólares si se alcanzan determinados umbrales de precio y producción hasta 2025.

Las empresas sufrieron enormes pérdidas por amortización en los ejercicios de 2015 y 2016 debido a la lentitud de la puesta en marcha de la mina, que enfrentó a una serie de problemas técnicos.

Sierra Gorda produjo 149.000 toneladas de concentrado de cobre hasta marzo de 2021 y planea producir 180.000 toneladas este año, dijo un portavoz de Sumitomo Metal.

Para South32, la operación supondría la entrada en el mayor país productor de cobre del mundo ante el previsible auge de la demanda del metal, utilizado en todo tipo de productos, desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos.

La operación se financiará con una combinación de efectivo y una línea de crédito de 1.000 millones de dólares, y se espera que tenga un efecto positivo inmediato sobre los beneficios, según la empresa con sede en Perth.

"Estamos reestructurando activamente nuestra cartera para un mundo con bajas emisiones de carbono y la adquisición de una participación en Sierra Gorda aumentará nuestra exposición a las materias primas importantes para esa transición", dijo el Director General de South32, Graham Kerr.

(Reporting by Indranil Sarkar in Bengaluru and Yuka Obayashi in Tokyo; Editing by Devika Syamnath, Rosalba O'Brien and Emelia Sithole-Matarise)