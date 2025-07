Summer McIntosh gana su primer oro en el Mundial en su búsqueda de cinco medallas

SINGAPUR (AP) — Para Summer McIntosh de Canadá, es una medalla de oro ganada en el campeonato mundial de natación con cuatro más por conseguir.

McIntosh tiene como objetivo ganar cinco medallas de oro en eventos individuales en el mundial de Singapur, y la primera llegó el domingo en los 400 metros estilo libre en el primer día de ocho en la piscina.

Solo el legendario estadounidense Michael Phelps ha ganado cinco medallas individuales en los mundiales. También lo hizo en los Juegos Olímpicos.

McIntosh ganó pero no rompió su propio récord mundial, terminando en tres minutos, 56.26 segundos. Li Bingjie de China se llevó la plata (3:58.21) con un impulso tardío que dejó a la estadounidense Katie Ledecky (3:58.49) con el bronce.

Hace un año en los Juegos Olímpicos, Ledecky también se llevó el bronce en los 400. McIntosh fue la medallista de plata con oro para la australiana Ariarne Titmus de Australia.

Titmus se está tomando un año sabático y no nadó, y desde entonces ha perdido su récord mundial en el evento ante McIntosh.

Para Ledecky, ganadora de nueve medallas de oro olímpicas, fue su medalla número 27 en los campeonatos mundiales en una carrera asombrosa.

Ganó su primer oro olímpico en 2012 en Londres, y luego comenzó a sumar medallas en campeonatos mundiales comenzando en Barcelona en 2013.

Aproximadamente 25 minutos después de ganar los 400, McIntosh regresó y se clasificó primera en el 200 combinado individual, marcando 2:07.39. La estadounidense Alex Walsh fue segunda con 2:08.49. Esa final es el lunes.

"Nunca he hecho un doblete así", dijo McIntosh. "Creo que en los 400 libres, en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos pasados, no he estado en mi mejor momento. Y no he estado donde quería estar. Así que, finalmente estar en el centro del podio es prometedor para el resto de la competencia".

“Creo que estoy en mi mejor momento. Estoy en la mejor forma de mi vida. Así que ahora solo tengo que actuar en consecuencia y aplicarlo en todas mis carreras”, añadió la canadiense.

La sorpresa del primer día podría haber sido la china de 12 años Yu Zidi, quien fue la séptima más rápida en la clasificación y nadará en la final.

Mientras tanto, Estados Unidos está nadando con lo que parece ser un equipo debilitado después de que los oficiales reconocieron el domingo que algunos miembros del equipo habían contraído "gastroenteritis aguda" en un campamento de entrenamiento en Tailandia antes de llegar a Singapur.

Nikki Warner, portavoz de USA Swimming, no quiso decir cuántos se enfermaron en Tailandia. Citó reglas de confidencialidad de salud. Dijo que todos los nadadores estadounidenses habían viajado a Singapur.

En la otra final individual temprana del domingo, Lukas Martens de Alemania ganó los 400 libres masculinos en 3:42.35, superando a Sam Short de Australia que quedó .02 detrás.

El bronce fue para Kim Woomin de Corea del Sur en 3:42.60.

Martens es el campeón olímpico defensor y también tiene el récord mundial de 3:39.96.

McIntosh, quien ganó tres medallas de oro hace un año en los Juegos Olímpicos de París, tiene el récord mundial en los 400 libres, con 3:54.18. Se enfrentará nuevamente con Ledecky en los 800 libres más adelante en la competencia, probablemente la carrera más anticipada en Singapur.

Aunque tiene el récord mundial de los 400 libres, McIntosh no había logrado ganar el oro en el evento en los Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales anteriores.

McIntosh también buscará el oro en los 200 y 400 combinados individuales, y el 200 mariposa.

Las otras dos medallas de oro del domingo fueron en los relevos. Estados Unidos era el favorito en ambos y no ganó ninguno.

Las mujeres australianas se llevaron el oro justo por delante de Estados Unidos en el relevo 4x100 estilo libre. Las australianas marcaron 3:30.60 con 3:31.04 para Estados Unidos. Los Países Bajos se llevaron el bronce en 3:33.89.

En el lado masculino en el 4x100, Australia también se llevó el oro en 3:08.97. Italia se llevó la plata en 3:09.58 con el bronce para Estados Unidos en 3:09.64.

Hubo otros tres resultados de semifinales el domingo.

Qin Haiyang de China ganó el 200 braza en 58.24 con el campeón olímpico de París Nicolo Martinenghi segundo en 58.62. El italiano fue inicialmente descalificado por moverse en los bloques, pero fue reinstalado tras una apelación.

Gretchen Walsh de Estados Unidos y Roos Vanotterdijk de Bélgica empataron en el 100 mariposa en 56.07, y Maxime Grousset de Francia ganó el 50 mariposa masculino en 22.61.

