Summersalt presenta la campaña anual “Every Body is a Summersalt Body”

Summersalt, la marca de prendas de vestir y trajes de baño empoderada por las mujeres y con talles inclusivos, lanzará hoy su campaña anual centrada en la positividad corporal, Every Body is a Summersalt Body (Todos los cuerpos son cuerpos de Summersalt). La marca de venta directa al consumidor continúa desafiando la visión anticuada de los trajes de baño y quién debería usarlos, y pone de manifiesto la verdadera belleza de las mujeres en todas partes al mostrar un grupo de mujeres diverso e inspirador en su última campaña. Veintisiete mujeres destacadas de entre 18 y 63 años, incluida la actriz y productora Jenna Ushkowitz , la cofundadora de thirteen lune Nyakio Grieco, la galardonada escritora y activista Eli Erlick, la actriz y embajadora de las Olimpiadas Especiales Lily D. Moore, la miembro de la junta de dermatólogos certificados y fundadora de RVL Skincare, la Dra. Rita V. Linkner, la fundadora de The Korean Vegan y la abogada Joanna Molinaro, entre otras, defienden la misión de Summersalt de celebrar nuestros cuerpos, nuestra belleza y nuestro poder.

Junto con la innovadora campaña, Summersalt lanzó Love Letters to Your Body (Cartas de amor a tu cuerpo), una serie de palabras e historias personales de las mujeres presentadas que harán que todas se sientan inspiradas y empoderadas, no solo para amar su cuerpo, sino también para comenzar su camino hacia el amor propio y la aceptación.

“Esta campaña representa la misión de Summersalt en su totalidad y, a través de este increíble grupo de mujeres exitosas, nos esforzamos por llegar a la mayor cantidad posible de mujeres para inspirarlas a sentirse seguras, orgullosas y aceptar sus cuerpos”, señaló Lori Coulter, directora ejecutiva y cofundadora de Summersalt. “Nos encanta defender a mujeres innovadoras y fuertes que lideran el camino en sus respectivas carreras”.

“Este año, subimos la vara en nuestra campaña de verano y su misión de empoderamiento y amor propio, y le pedimos a cada mujer que escribiera una carta de amor a su cuerpo”, comentó Reshma Chattaram Chamberlin, cofundadora y directora de Marca y Contenido Digital. “En estos mensajes profundamente personales, las mujeres compartieron palabras e historias de esperanza, resiliencia, desilusión, amor y pérdida. Si bien puso de manifiesto la complicada relación que todos podemos tener con nuestra apariencia, el profundo mensaje subyacente fue de aceptación y alegría en todo sentido. Esperamos que esto se refleje en nuestra campaña y muestre lo difícil pero hermoso que es la positividad corporal”.

Las mujeres de la campaña representan un grupo diverso de activistas, empresarias y personas comprometidas con el cambio que están haciendo cosas increíbles en la actualidad. Constantemente desafían el statu quo, mientras baten récords, innovan en sus respectivos ámbitos y siempre se mantienen fieles a su auténtico yo. La campaña es un llamado a la inclusión, porque Every Body is a Summersalt Body.

La campaña presenta a:

La campaña fue fotografiada por la fotógrafa y directora Paola Kudacki, y el director de fotografía Tommy Agriodimas tanto en Los Ángeles como en Nueva York. Esta iniciativa se lanzará el 4 de mayo con una campaña integrada multimedia a nivel nacional que incluye televisión conectada, impresión nacional, pago digital, catálogo y redes sociales.

Acerca de Summersalt

Summersalt es una marca de ropa que define a las generaciones y proporciona artículos esenciales del guardarropas de las mujeres que llegan muy lejos. Summersalt se lanzó en 2017 con trajes de baño fabricados a partir de materiales reciclados a un precio de 95 USD: trajes de baño de diseño y de alta calidad sin la etiqueta de precio de diseñador. Desde entonces, hemos presentado categorías adicionales como ropa interior, tejidos, ropa de dormir, ropa íntima y ropa deportiva. Los artículos de Summersalt son modernos, sofisticados y divertidos, con un ajuste impecable respaldado por datos basados en millones de mediciones de más de 10 000 mujeres. En unos pocos años, desde nuestra creación, Summersalt ha constituido clientes y seguidores leales, influencers y celebridades y, al mismo tiempo, ha recibido elogios de las revistas de moda más importantes, como Vogue, Harper’s Bazaar, ELLE e InStyle. En 2019, Summersalt fue incluida en la lista Upstart 100 de CNBC y también fue nombrada una de las Compañías Más Innovadoras de Fast Company en 2020.

Para obtener más información acerca de Summersalt, visite summersalt.com o siga la marca en Instagram, TikTok y Twitter.

