Sumo: sin lugar para las damas

La decisión de no concurrir a la cita fue confirmada por fuentes de gobierno y responde al respeto de la tradición secular que prohíbe la presencia de mujeres en el "dohyō", el círculo sagrado en el que se enfrentan los combatientes y al que solo tienen acceso los hombres.

A pesar de ser la primera premier en la historia de Japón, Takaichi es reconocida por su postura conservadora y al parecer habría intentado con su decisión evitar cualquier gesto que pudiera percibirse como ofensivo de la cultura nipona.

"La premier quiere respetar las tradiciones del sumo", informó un funcionario de gobierno al explicar que será nombrado un representante masculino para acudir a la ceremonia de premiación, que probablemente sea el consejero Takahiro Inoue, quien concurrió en noviembre a la entrega del premio "Copa del Primer Ministro" en Kyushu.

El anuncio se conoció en un contexto de debate internacional, y también a nivel nacional, sobre la prohibición del acceso de las mujeres al "dohyō" y a pesar de las reiteradas críticas por discriminación por género, un tema que no es nuevo en este país.

La prensa local recuerda que ya en 1990, la entonces vocera gubernamental Mayumi Moriyama, y también en 2000, la gobernadora de Osaka, Fusae Ota, intentaron en vano entregar el trofeo debido a la resistencia de la Asociación Japonesa de Sumo (JSA).

El episodio más controvertido en torno a esta disciplina en Japón ocurrió en 2018, cuando socorristas mujeres ingresaron al ring para asistir a un alcalde que se había desvanecido durante un evento y fueron alejadas mediante un anuncio que las invitaba a "descender inmediatamente del dohyō". (ANSA).