Sun West Mortgage revoluciona el proceso de préstamos mayoristas con The Processor

Pavan Agarwal, director ejecutivo de Sun West Mortgage Company, Inc. ( www.swmc.com ) siempre ha creído que el complejo proceso de apertura de préstamos tenía que cambiar. Con eso en mente, sus ingenieros de software desarrollaron The Processor ( www.TheProcessor.com ). La exitosa presentación está generando repercusiones en el sector hipotecario.

La clave está en el motor de suscripción instantánea de Sun West, que traslada las solicitudes de préstamos en solicitudes procesadas en tan solo minutos. La tecnología fue creada por los ingenieros de software de Sun West y aporta velocidad, simplicidad y precisión al aspecto mayorista del negocio.

Fausto Valladares, director principal de préstamos en Elite Mortgage Pros ( www.elitemtgpros.com ) fue uno de los primeros usuarios en probar el poder de procesamiento con un solo clic de The Processor. Comentó: “The Processor nos ha ahorrado tiempo y mis clientes están muy contentos. Gracias a la automatización, el trabajo que normalmente tendría que hacer y la preocupación que normalmente tendría que llevar después de que se toma la solicitud de préstamo se ha eliminado por completo. Nuestros préstamos se cierran sin problemas y nuestros prestatarios obtienen tasas increíbles”.

Pavan Agarwal, director ejecutivo de Sun West, comentó: “La magia es que es un procesador de un solo botón. Al presionar un botón, casi todo lo que hace un procesador manualmente se completa en minutos. Se han eliminado todos los pasos de procesamiento manual que se realizan para preparar un préstamo para suscripción. Por ejemplo, algunos de esos pasos son revisar documentos, enviar divulgaciones, calcular ingresos, hacer una lista de necesidades, ordenar VOE, ordenar números de casos, interactuar con numerosas agencias gubernamentales, ejecutar validaciones de datos, solicitar servicios de terceros, etc. La tecnología de The Processor reduce todos esos pasos en un solo botón, de modo que se le entregue un préstamo totalmente suscrito y una lista final de necesidades a las 8 a. m. todas las mañanas. Sin esta tecnología, los originadores de préstamos o sus asistentes deben hacerlo a mano, donde debe esperar un día o más (dependiendo de la disponibilidad de su personal) para configurar el archivo de préstamo y luego obtiene una lista de necesidades y finalmente espera un poco más días para el suscriptor que normalmente le dará una nueva lista de necesidades. The processor hace todo esto en un solo paso rápido”.

La estrategia de Sun West es construir asociaciones duraderas con los clientes a través de tecnología avanzada. The Processor generalmente ahorrará 25 puntos básicos en costos operativos y eliminará el estrés y la ansiedad, lo cual no tiene precio. La cultura y los valores de Sun West son muy diferentes del enfoque impersonal de muchas grandes instituciones financieras y han dado como resultado su calificación A+ de Better Business Bureau, su calificación triple A de Business Consumer Alliance, miles de reseñas con 4,9 de 5 estrellas, y su reciente reconocimiento como una de las 50 mejores empresas donde trabajar.

Para obtener información sobre licencias y comunicaos de Sun West Mortgage Company, Inc., haga clic aquí.

Acerca de Sun West Mortgage Company (NMLS ID 3277):

At Sun West Mortgage Company, Inc. nos dedicamos a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Para lograr esto, capacitamos a nuestros oficiales de crédito para que puedan encontrar excelentes tasas y brindar las opciones de préstamo más adecuadas para cada cliente, a una velocidad asombrosa. Nuestro enfoque en la tecnología nos ha dado una ventaja en la industria hipotecaria para ofrecer algunos de los tiempos de respuesta más rápidos disponibles, ¡para que el cliente pueda acceder a la casa de sus sueños lo antes posible!

Estamos comprometidos con nuestros valores fundamentales en personas, experiencia, tecnología y productos. Sun West se fundó en 1980 con la perspectiva de "los clientes primero" y el deseo de hacer que el proceso de la hipoteca sea fácil y sin estrés para los posibles propietarios. Desde entonces, Sun West presta servicios a una cartera de préstamos de miles de millones de dólares y tiene licencia en 48 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Nuestros 41 años de experiencia se han transmitido a todos aquí en Sun West a través de un excelente liderazgo y capacidades.

Visite http://www.swmc.com/swmc/disclaimer.php o http://www.nmlsconsumeraccess.org para consultar las ubicaciones en las que se encuentra Sun West como prestamista con licencia y prestador de servicios. En todas las jurisdicciones, la ubicación principal (sede) con licencia de Sun West Mortgage Company, Inc. es 6131 Orangethorpe Avenue, Suite 500, Buena Park, CA 90620, Teléfono: (800) 453-7884.

Acerca de Elite Mortgage Pros (NMLS ID 1853663):

En Elite Mortgage Pros nos hemos comprometido a ofrecer a nuestros clientes un servicio de guante blanco con las mejores opciones de financiamiento disponibles para ellos. Nos hemos asociado estratégicamente con inversionistas orientados al servicio y de buen precio para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor tarifa. Estamos dedicados a la eficiencia y el servicio, y estamos simplificando el proceso tanto como podemos para agregar más ahorros a nuestros prestatarios.

Fundada en 2019, Elite Mortgage Pros es una de las compañías hipotecarias de más rápido crecimiento en California. Hemos crecido más rápido que la mayoría de las compañías porque nos preocupamos por todas las personas a las que brindamos servicios. Este método de ayudar a las personas y poner a las familias en primer lugar es fundamental para el crecimiento futuro.

Visite http://www.nmlsconsumeraccess.org para ver las ubicaciones donde se encuentra Elite Mortgage Pros como prestamista con licencia. En todas las jurisdicciones, la ubicación con licencia, la ubicación principal (sede) con licencia de Elite Mortgage Pros. es 8103 3 rd St, Suite 1, Downey, CA 90241, Teléfono: (562) 291-6696.

