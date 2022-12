Sunak descarta cambios inminentes en las conversaciones sobre el protocolo de Irlanda del Norte

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha descartado este viernes que se introduzcan cambios inminentes en las conversaciones sobre el protocolo de Irlanda del Norte incluido en los acuerdos del Brexit.

Si bien ha dicho estar trabajando "sin parar" para tratar de resolver la situación, ha alertado de que es poco improbable que las conversaciones lleguen pronto a buen puerto. Durante una visita a Belfast, la capital norirlandesa, Sunak ha expresado que "está comprometido con la idea de resolver los problemas que genera el protocolo de Irlanda del Norte".

"Mi objetivo es proteger el lugar que ocupa Irlanda del Norte dentro de Reino Unido y, de esa forma, restaurar el Ejecutivo", ha se√Īalado en relaci√≥n al fracaso de la Asamblea norirlandesa a la hora de elegir a su presidente debido al bloqueo del Partido Unionista Democr√°tico (DUP), que se sigue negando a dar su visto bueno y volver al Ejecutivo hasta que la disputa por el protocolo de Irlanda del Norte se resuelva.

Seg√ļn Sunak, esto es "lo que necesita el pueblo de Irlanda del Norte y es en lo que est√° trabajando su Gobierno". "No he puesto una fecha l√≠mite para las conversaciones (entre el Gobierno y la Uni√≥n Europea) y no quiero aumentar las expectativas de la gente sobre una resoluci√≥n inminente", ha subrayado, seg√ļn informaciones del diario 'The Guardian'.

En este sentido, ha se√Īalado que las conversaciones siguen adelante y ha garantizado que "trabaja tan duro como sea posible para encontrar una soluci√≥n cuanto antes". "Quiero hacerlo tan pronto como pueda", ha zanjado.

Sus comentarios llegan después de que se haya reunido con los líderes de las cinco principales fuerzas políticas de Stormont, la Asamblea Nacional norirlandesa, en su primera visita a la zona como primer ministro de Reino Unido.

Europa Press