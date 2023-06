Sunak dice que Johnson le pidió que hiciera "algo que no creía correcto" con su lista de honores

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha asegurado que el antiguo jefe de Gobierno Boris Johnson le pidió que "hiciera algo que no estaba dispuesto a hacer porque" no le parecía "correcto".

"Boris Johnson me pidió que hiciera algo que yo no estaba dispuesto a hacer porque no me parecía correcto. Era desautorizar a la Holac (la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores) o hacer promesas a la gente", ha dicho Sunak preguntado por la lista de honores del ex primer ministro durante su intervención en la Semana Tecnológica de Londres. "Y si a la gente no le gusta, pues mala suerte", ha añadido.

La Holac comunicó el pasado fin de semana que no respaldaba las ocho candidaturas propuestas por Johnson, aunque ha asegurado que todas ellas "fueron recibidas y tramitadas", según un comunicado emitido este lunes por la Comisión.

Entre los nominados a caballero por Boris Johnson estaba su principal exsecretario privado, Martin Reynolds, quien está implicado en el escándalo de las fiestas ilegales organizadas en Downing Street durante la peor época de la pandemia de COVID-19.

Las declaraciones de Rishi Sunak sobre la polémica de los Lores llegan después de que Johnson anunciara su dimisión como diputado del Partido Conservador en el Parlamento británico el pasado viernes poniendo punto y aparte a su trayectoria política.

"Cuando conseguí este trabajo dije que iba a hacer las cosas de forma diferente porque quería cambiar la política y eso es lo que estoy haciendo", ha concluido Sunak.

