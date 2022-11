Sunak finalmente sí asistirá a la cumbre del clima en Egipto

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha confirmado este martes que sí asistirá a la cumbre del clima en Egipto (COP27), después de que las noticias sobre ausencia llevasen a la oposición y a las ONG a cuestionar su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

Downing Street atribuyó a cuestiones de agenda su ausencia inicial, que matizó a finales de la semana pasada para afirmar que no había nada cerrado. Finalmente, el propio Sunak ha tuiteado este martes que acudirá a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

"No hay prosperidad a largo plazo sin acción en cambio climático. No hay seguridad energética sin invertir en renovables", ha esgrimido el mandatario británico, que ha confirmado que ha dado marcha atrás a su "decisión inicial" de "no ir" a la cumbre.

