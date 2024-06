Sunak ofrece más rebajas fiscales a los británicos mientras sondeos electorales siguen negativos

Por Elizabeth Piper y Alistair Smout

SILVERSTONE, Inglaterra, 11 jun (Reuters) - El primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió recortar miles de millones de libras esterlinas en impuestos y ofrecer ayudas a los compradores de su primera vivienda si gana las elecciones del 4 de julio, lanzando uno de sus últimos órdagos mientras sigue muy rezagado en las encuestas.

Los sondeos sitúan a los conservadores 20 puntos por detrás de los laboristas de Keir Starmer, por lo que Sunak ha reforzado su argumento de que la oposición frustrará la recuperación económica y no se puede confiar en ella para gobernar.

En la presentación del manifiesto del partido, que contiene las políticas que seguirá si forma el próximo gobierno, Sunak dijo que bajará los impuestos sobre las nóminas y suprimirá la tasa principal para los autónomos al final de la próxima legislatura.

"Permitiremos que los trabajadores conserven una mayor parte del dinero que ganan porque lo han ganado y tienen derecho a elegir en qué lo gastan", dijo Sunak en el circuito de Fórmula Uno de Silverstone, en el centro de Inglaterra. "Garantizaremos un menor bienestar para poder ofrecer impuestos más bajos".

Según los planes de los conservadores, los impuestos se recortarían en 17.200 millones de libras al año hasta 2029/30, mientras que el gasto en bienestar se reduciría en 12.000 millones al año, mientras que se recaudarían 6.000 millones anuales mediante la lucha contra la evasión y elusión fiscales.

En el pasado, las promesas de recortar la factura de la seguridad social en cantidades similares -en particular por parte del exministro de Economía George Osborne en 2015- no se materializaron.

Sunak también prometió reducir a la mitad el número de inmigrantes, construir más viviendas y ofrecer ayudas financieras a los compradores de su primera vivienda.

No obstante, hasta ahora, el mensaje de Sunak no ha logrado hacer mella en la ventaja laborista, y muchos votantes se preguntan por qué el partido no ha hecho más durante sus 14 años en el poder.

(1 dólar = 0,7857 libras)

(Reporte adicional de William James, Sarah Young, Muvija M, Kylie MacLellan, Andy Bruce, William Schomberg y David Milliken; escrito por Elizabeth Piper y Kate Holton; editado en español por Carlos Serrano)

