Sunak pide a Rusia que "ponga fin a la bárbara guerra" contra Ucrania

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha reclamado este martes a Rusia que "ponga fin a la bárbara guerra" en Ucrania y que retire las tropas desplegadas en el país desde el inicio de la invasión, ordenada el 24 de febrero por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Es notable que Putin no se sintiera capaz de unirse a nosotros aquí", ha dicho Sunak durante su discurso en la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, en la que el presidente ruso no está presente. "Quizá si hubiera venido podríamos haber solucionado algo", ha agregado, según ha recogido la cadena de televisión británica Sky News.

Así, ha hecho hincapié en que "la mayor diferencia que podría lograrse es que Rusia abandone Ucrania y ponga fin a esta bárbara guerra". "Reino Unido rechaza esta agresión. Respaldaremos a Ucrania mientras sea necesario", ha indicado Sunak, quien ha trasladado a Moscú que "los países no deberían invadir a sus vecinos".

El 'premier' británico ha reseñado que los países "no deben atacar infraestructura civil y a población civil y no deben amenazar con una escalada nuclear". "Estoy seguro de que son cosas en las que todos estamos de acuerdo", ha dicho, después de recalcar antes de su discurso que "Putin y sus aliados no tendrán un asiento legítimo en la mesa hasta que pongan fin a su guerra ilegal en Ucrania".

La delegación rusa en el G20 está encabezada por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. La cumbre tiene lugar días después de la retirada de las tropas rusas de la ciudad de Jersón (sur), ocupada a principios de marzo, en medio de los avances del Ejército ucraniano en esta región y otras zonas del sureste del país.

Europa Press