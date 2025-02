Sunbit amplía su oferta en español para mejorar la accesibilidad y la experiencia del cliente

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--feb. 26, 2025--

Sunbit, la empresa que desarrolla tecnología financiera para necesidades cotidianas, anunció la incorporación de funciones en español para su producto de tecnología de “paga más tarde” en el punto de venta. Esta mejora reafirma el compromiso de la empresa de seguir perfeccionando la accesibilidad y de ofrecer una experiencia del cliente lo más fluida posible, tanto para los consumidores como para los comercios que brindan la tecnología financiera de Sunbit como una opción de valor agregado.

Merchants have consistently emphasized the importance of Spanish language capabilities, with more than 40% of the respondents surveyed receiving customer requests for products or services in Spanish 1-3 times per week. And nearly 70% of those surveyed believe that offering products in Spanish will increase credibility, satisfaction, and trust. (Photo: Business Wire)

“En Sunbit, estamos comprometidos a perfeccionar nuestra oferta con el objetivo de garantizar que las soluciones financieras sean accesibles para todas las personas”, afirmó Idan Tzror, director comercial de Sunbit. “El aumento de la población hispanohablante en EE. UU. impacta significativamente en la economía, ya que representa una gran parte de la fuerza laboral, impulsa el consumo y fomenta el crecimiento económico”, continuó Tzror.

Sunbit ofrece un proceso de aprobación ágil y sin complicaciones, mediante el cual se emiten decisiones de forma rápida, se eliminan las fricciones en el punto de venta y se ayuda a los negocios a mejorar sus tasas de conversión y la satisfacción de sus clientes. La empresa trabaja de forma continua para brindar las mejores y más simplificadas experiencias a los consumidores, permitiendo a los negocios atender a sus clientes de manera más eficiente.

Los negocios asociados a Sunbit han destacado de forma constante la importancia de contar con funciones en español, ya que más del 40% de los encuestados recibe solicitudes de productos o servicios en español entre una y tres veces por semana. Además, casi el 70% de los encuestados considera que ofrecer productos en español incrementará la credibilidad, la satisfacción y la confianza.

En pruebas iniciales, Yoni Gonzalez, director de Servicio en Downey Nissan, comentó: “La incorporación de esta función ha mejorado significativamente la experiencia de nuestros clientes, ya que les permite navegar por el programa en su idioma preferido. Esta adición no solo mejora nuestra accesibilidad, sino que también fomenta un entorno más inclusivo quienes lo usan”.

Con esta expansión, los consumidores hispanohablantes podrán completar todo el proceso de financiamiento con mayor facilidad y claridad.

Acerca de Sunbit: Sunbit desarrolla tecnología financiera para la vida real. Nuestros productos han ayudado a millones de personas a aliviar el estrés de pagar sus gastos al brindarles más opciones sobre cómo y cuándo pagar. La tecnología de Sunbit ofrece tarjetas de crédito sin comisiones para los principales negocios. Nuestra solución de “paga más tarde” está disponible en más del 50% de los centros de servicio de concesionarios de automóviles y es la segunda solución de financiamiento que eligen pacientes de dentistas de más rápido crecimiento. Transportation Alliance Bank, Inc., que opera bajo el nombre comercial de T.A.B. Bank, otorga los préstamos y define los requisitos y las condiciones del crédito. T.A.B. Bank, conforme a una licencia de Visa U.S.A. Inc., emite la tarjeta Sunbit y su uso está sujeto al contrato de su titular.

