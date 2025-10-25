Sunderland da la sorpresa ante Chelsea (1-2) y se pone segundo en la Premier

El recién ascendido Sunderland remontó ante el Chelsea (1-2), con un gol en el tiempo añadido, este sábado en la 9ª fecha de la Premier League, y se situó provisionalmente en segunda posición.

Los "Black Cats" vieron cómo los "Blues" se adelantaban por medio del extremo argentino Alejandro Garnacho (4') pero lograron la igualada gracias al francés Wilson Isidor (22') y se llevaron la victoria merced al gol del suplente Chemsdine Talbi (90+3').

El Sunderland ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a la espera de los partidos del Arsenal (1º, 19 puntos) y Manchester City (3º, 16 puntos), que se enfrentan el domingo a Crystal Palace y Aston Villa respectivamente.

La derrota deja en situación comprometida al Chelsea (7º, 14 puntos), que venía de cuatro victorias seguidas entre todas las competiciones, una de ellas contra el Liverpool, además de Nottingham Forest (3-0) y Ajax (5-1).

jta/iga/dam