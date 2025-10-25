LA NACION

Sunderland da la sorpresa ante Chelsea (1-2) y se pone segundo en la Premier

El recién ascendido Sunderland remontó ante el Chelsea (1-2), con un gol en el tiempo añadido, este

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Sunderland da la sorpresa ante Chelsea (1-2) y se pone segundo en la PremierAnthony Devlin - AP

El recién ascendido Sunderland remontó ante el Chelsea (1-2), con un gol en el tiempo añadido, este sábado en la 9ª fecha de la Premier League, y se situó provisionalmente en segunda posición.

Los "Black Cats" vieron cómo los "Blues" se adelantaban por medio del extremo argentino Alejandro Garnacho (4') pero lograron la igualada gracias al francés Wilson Isidor (22') y se llevaron la victoria merced al gol del suplente Chemsdine Talbi (90+3').

El Sunderland ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a la espera de los partidos del Arsenal (1º, 19 puntos) y Manchester City (3º, 16 puntos), que se enfrentan el domingo a Crystal Palace y Aston Villa respectivamente.

La derrota deja en situación comprometida al Chelsea (7º, 14 puntos), que venía de cuatro victorias seguidas entre todas las competiciones, una de ellas contra el Liverpool, además de Nottingham Forest (3-0) y Ajax (5-1).

jta/iga/dam

LA NACION
Más leídas
  1. La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje
    1

    La foto del robo del Louvre que se hizo viral por un misterioso y elegante personaje

  2. Fórmula 1 en México, la semifinal CASI-SIC por el Top 12, fútbol de Europa y MotoGP
    2

    Agenda de TV y streaming del sábado: Fórmula 1, la semifinal CASI-SIC, fútbol de Europa y MotoGP

  3. Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales
    3

    Abrió un singular bar oculto en el sótano de un viejo almacén de ramos generales

  4. Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda
    4

    Fue un éxito y acaba de llegar a Netflix: el thriller que jamás pasó de moda y es ideal para el fin de semana

Cargando banners ...