Sunderland tropieza al empatar en casa contra el Leeds

El Sunderland se quedó frenado en el séptimo puesto de la Premier League tras empatar 1-1 en casa ante un equipo de la zona baja de la tabla, el Leeds (16º), este domingo en la decimoctava jornada del campeonato inglés.

Con 28 puntos después de 18 partidos, los Black Cats quedan a un punto del sexto lugar del Manchester United (6º, 29) y con dos unidades más que el octavo, el Brentford (26).

El Crystal Palace (9º, 26) podría adelantarle en la tabla si gana en el último partido del domingo a un Tottenham errático (14º, 22).

El Sunderland afrontó el duelo de este domingo mermado sobre todo por la ausencia de seis jugadores que están con sus selecciones en la Copa de África de Naciones (CAN).

Costa de Marfil no convocó para ese torneo a Simon Adingra y el extremo de 23 años fue el encargado de abrir el marcador para el Sunderland en el minuto 28.

Con su disparo con efecto en un tiro con poco ángulo, Adingra firmó su primer tanto con la camiseta rojiblanca.

El Leeds reaccionó con rabia y se fue decidido por el empate, que estuvo a punto de lograr en el 39, cuando un disparo de Brenden Aaronson fue despejado sobre la línea por Trai Hume.

El gol del 1-1 definitivo llegó en el 47', cuando Dominic Calvert-Lewin culminó con éxito una bella acción colectiva de su equipo.

Calvert-Lewin ha marcado en los seis últimos partidos de Premier League en los que ha participado y el Leeds encadena un quinto partido seguido sin perder.

Con 20 puntos, el Leeds es decimosexto, siete puntos por encima del primer equipo dentro de la zona de descenso, el West Ham (18º).