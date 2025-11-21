Sunderland, un inesperado cuento de hadas en la Premier League

Anunciado como uno de los candidatos al descenso antes del inicio de la temporada, el recién ascendido Sunderland está rompiendo los pronósticos y amargando a los gigantes de la Premier League con un prometedor inicio de temporada, que se explica por los numerosos fichajes y la gestión del entrenador Régis Le Bris.

¿Luchar por la permanencia? ¡No, gracias! Los Black Cats ocupan la cuarta posición antes de visitar al Fulham el sábado en la 12ª jornada de la liga inglesa.

"Nuestra intención es tratar cada partido como si fuera el primero en Premier League", declaró el jueves el técnico francés.

El club del norte de Inglaterra, acérrimo rival del Newcastle, ha sumado ya 19 puntos, y ha rascado nueve de ellos en partidos en los que iba por detrás en el marcador, cumpliendo su máxima de luchar "hasta el final" ('Till The End', en inglés).

Luego de sorprender al Chelsea con una victoria 2-1 in extremis, el Sunderland también aguó la fiesta al líder Arsenal justo antes del parón de selecciones. Los Gunners venían de encadenar diez victorias entre todas las competiciones, ocho de ellas sin haber encajado gol, pero un gol del Sunderland en el minuto 90+4 sirvió para frenar al Arsenal con un empate 2-2.

"Es muy, muy difícil jugar contra ellos", valoró el máximo goleador de la historia de la Premier League, Alan Shearer, en la BBC. "El Arsenal no tendrá muchos partidos más difíciles que este esta temporada, os lo aseguro", vaticinó.

Le Bris y los milagros

La máquina bien engrasada de Mikel Arteta se atascó frente a la resistencia del Sunderland, su disciplina táctica... y su picardía. Los locales acercaron los paneles publicitarios al césped para limitar el impulso en lanzamiento de saques de banda, un punto fuerte del Arsenal.

"Intentamos encontrar los detalles que nos permitieran ganar el partido", reconoció Le Bris.

El técnico de 49 años ha conquistado a los comentaristas de Inglaterra y, sobre todo, se ha ganado la confianza de la afición de un club que no hace tanto llegó a tocar fondo, al caer a tercera división.

Cuando fue anunciado como entrenador de los Black Cats en junio de 2024, Le Bris era un semidesconocido que acababa de descender a Ligue 2 en Francia con el Lorient.

El club rojiblanco terminó en la primera temporada con Le Bris en la cuarta posición de Championship (2ª división) antes de unos play-off de ascenso con momentos de locura: gol de la victoria en el minuto 88 durante la ida de semifinales, clasificación a la final asegurada en el tiempo añadido de la prórroga durante la vuelta (1-1 tras prórroga) y dianas en los minutos 76 y 90+5 en la final para remontar contra el Sheffield United (2-1).

El milagro ha continuado en las primeras semanas de Premier League, luego de un mercado de traspasos frenético.

La Copa África, momento delicado

El club invirtió más de US$175 millones (US$200 millones) para hacerse con los servicios de catorce jugadores. Para ello, el club se sirvió de sus reservas económicas (venta de Jobe Bellingham en especial), de una masa salarial baja, del botín por los ingresos televisivos y de las oportunidades de mercado aprovechadas por Kristjaan Speakman et Florian Ghisolfi, responsables de los fichajes.

"Las cifras muestran que, salvo que hagamos algo extraordinario, nos arriesgamos a volver a Championship" a final de temporada, había explicado a Sky Sports Kyril Louis-Dreyfus, el propietario. "Los gastos han sido importantes, pero hemos fichado a los jugadores que queríamos", celebró.

El mayor gasto se realizó para fichar a Habib Diarra, joven centrocampista llegado del Estrasburgo.

Además lograron a atraer al suizo Granit Xhaka, excapitán del Arsenal y del Bayer Leverkusen. El jugador de 33 años fue catalogado de mejor "fichaje de la temporada" en Premier League por los exjugadores Wayne Rooney y Jamie Carragher.

Ahora, el mayor peligro será gestionar la inminente Copa de África, que podría privar al Sunderland de hasta siete jugadores (Diarra, Reinildo, Sadiki, Traoré, Talbi, Adingra, Masuaku) a partir de mediados de diciembre.

