Sunderland y Fulham caen ante equipos de inferior categoría en la FA Cup

El Sunderland, sorprendido por el Port Vale (3ª división), y el Fulham, derrotado en casa por el Southampton (2ª), fueron las víctimas ilustres del domingo en los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

Ben Waine, hincha desde niño del Newcastle, archienemigo del Sunderland, fue el verdugo de ese rival marcando el único tanto del Port Vale, en el minuto 28.

El Port Vale accede así a cuartos de final de la FA Cup por primera vez desde 1954, para alegría de su fan más conocido y presidente honorario, el cantante Robbie Williams, que creció cerca del estadio del club en Burslem.

Por su parte, la victoria del Southampton en el campo del Fulham fue por un penal transformado por Ross Stewart en el 90+1'.

En el otro partido del día, el Leeds cumplió al ganar 3-0 a un equipo de la segunda categoría, el Norwich.

Entre viernes y sábado, cuatro grandes habían logrado clasificarse a cuartos de final: Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City.

De todos ellos, sufrió especialmente el Chelsea, que necesitó la prórroga para ganar 4-2 al Wrexham (2ª división), mientras que el Manchester City selló su boleto con una victoria 3-1 en el campo del Newcastle.

-- Resultados y programa de los octavos de final de la Copa de Inglaterra:

- Viernes:

Wolverhampton 1 Hwang (90+2)

(+) Liverpool 3 Robertson (51), Salah (53), Jones (74)

- Sábado:

Mansfield Town (3ª) 1 Evans (50)

(+) Arsenal 2 Madueke (41), Eze (66)

Wrexham (2ª) 2 Smith (18), Doyle (78)

(+) Chelsea 4 Okonkwo (40 en contra), Acheampong (82), Garnacho (96), Joao Pedro (120+5)

Newcastle 1 Barnes (18)

(+) Manchester City 3 Savinho (39), Marmoush (47, 65)

- Domingo:

(+) Port Vale (3ª) 1 Waine (28)

Sunderland 0

Fulham 0

(+) Southampton (2ª) 1 Stewart (90+1 de penal)

(+) Leeds 3 Longstaff (32), Gudmundsson (43), Piroe (85)

Norwich (2ª) 0

- Lunes:

(19H30 GMT) West Ham - Brentford

NOTA: los clubes precedidos con el signo (+) están clasificados para cuartos de final.