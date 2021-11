Suns de Phoenix rechazan reportaje sobre propietario Sarver

PHOENIX (AP) — Los Suns de Phoenix rechazaron enérgicamente el reportaje de un medio deportivo según el cual Robert Sarver, en sus 17 años como propietario del club, ha tenido un historial de incidentes racistas, misóginos y hostiles.

ESPN señaló el jueves que había conversado con decenas de empleados y exempleados del equipo para elaborar el contenido. De ellos, algunos narraron detalles sobre la presunta conducta inapropiada de Sarver.

La mayoría de las aseveraciones contra el empresario provienen de fuentes anónimas pero algunas están identificadas.

En el reportaje de ESPN, Sarver rechazó o refutó la mayoría de las aseveraciones en su contra mediante su equipo de abogados.

“Me complacería totalmente una investigación imparcial de la NBA que podría ser la única manera para limpiar mi nombre y la reputación de una organización de la que estoy muy muy orgulloso”, afirmó Sarver en un comunicado difundido el jueves a través de su equipo jurídico.

Entre las acusaciones: el exentrenador de los Suns, Earl Watson, dijo que Sarver se había molestado de que el alero Draymond Green utilizara de manera ofensiva la palabra “negro” durante un partido en 2016 y que el dueño hiciera lo mismo varias veces cuando manifestó su disgusto. Watson señaló que había indicado a Sarver que no debía utilizar la palabra.

Watson dirigió a los Suns durante tres campañas, algunas incompletas, hasta que lo despidieron después de tres partidos en la temporada 2017-2018.

Sarver dijo en su comunicado que Watson era “obviamente una fuente nada creíble”.

“Aunque esta historia está llena de imprecisiones y es engañosa, tanto que apenas sé dónde comenzar, permítanme aclarar: la palabra con “n” no forma parte de mi vocabulario”, declaró Sarver. “Jamás he llamado a nadie, ni a ningún grupo de personas con esa palabra, ni me he referido a nadie ni a ningún grupo de personas de esa manera, ni en forma oral ni escrita. No utilizo esa palabra”.

En el reportaje también se detalla cómo Sarver mostró a varios empleados una fotografía de su esposa con un bikini de los Suns. Según el contenido, más de una docena de empleados también señaló que Sarver tenía un historia de “hacer comentarios libidinosos en las reuniones con todo el personal”.

En el reportaje de ESPN, el portavoz de la liga Mike Bass señaló que la NBA no ha “recibido queja alguna de mala conducta en la organización de los Suns a través de nuestros procesos, entre ellos nuestro número telefónico confidencial para lugares de trabajo u otra correspondencia”.

Sarver es propietario de los Suns desde 2004. El empresario de 59 años también es dueño del equipo Mercury de Phoenix de la liga femenina de la NBA.