Suntory Beverage & Food Spain eleva un 9% las ventas de Tinto de Verano La Casera, impulsado por la hostelería

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Suntory Beverage & Food Spain ha elevado un 9% las ventas del Tinto de Verano La Casera, hasta casi 30 millones de litros consolidando su liderazgo y compromiso con agricultores locales, según informa en un comunicado. En concreto, este volumen récord viene impulsado por el alza del 17% en el canal de la hostelería y el 6% en el 'retail', según datos de la consultora Nielsen. Tras más de 75 años de historia, La Casera es la marca líder en productos como el Tinto de Verano con alcohol. Según el informe de Nielsen IQ Retail España es la marca de fabricante líder en ventas en 'retail' en la categoría tinto de verano con alcohol (tanto sabor limón como en su versión con gaseosa). Además, en un canal tan competitivo como el de la hostelería, siete de cada 10 litros que se venden proceden de la marca. Además, desde 2009, se consume una media de 1,6 millones de vasos al día de La Casera, lo que supone 1150 vasos cada minuto. De esta forma, la multinacional ha internacionalizado esta bebida, ya que desde 2024 ya se comercializa en Portugal donde ha tenido una gran acogida y este año, la marca ha ampliado su portafolio en el país con el lanzamiento de Blanco de Verano. De la misma forma, desde abril de este año, la marca empezó a comercializar su gama de baja graduación en Reino Unido, que incluye Tinto de Verano y Blanco de Verano. "Con más de 75 años de historia, La Casera se ha consolidado como un símbolo de nuestro país. Ese legado, nos inspira a seguir liderando la categoría como marca número uno, manteniendo la máxima calidad en nuestros productos y apostando al mismo tiempo por una innovación relevante y fiel a nuestras raíces para seguir ofreciendo productos auténticos, refrescantes y accesibles", ha señalado la marketing manager de La Casera, Marta Briso.

FIRME APUESTA POR CASTILLA-LA MANCHA

Por otro lado, La Casera, desde 2007, apuesta por productores locales de proximidad en Castilla-La Mancha para elaborar sus diferentes productos. Así, para la elaboración de su icónico Tinto de Verano, se utiliza la variedad de uvas tempranillo. Para la fabricación del volumen anual se utilizan más de siete millones de litros de vino tinto variedad tempranillo, equivalentes a alrededor de nueve millones de kilos de uva que sería la producción de más de 1000 hectáreas de viñedo. Y, por otro lado, cerca de un millón de kilos de mosto concentrado de la variedad airén, que equivalen a más de cuatro millones de mosto azufrado producidos con unos cinco millones de kilos de uva. La compañía apuesta por Castilla-La Mancha por la cercanía con la planta de producción del grupo, ubicada en Toledo. De esta forma favorece un modelo de kilómetro cero, combinando eficiencia, sostenibilidad que permite reducir así su huella medioambiental.