Sunway Group se decanta por los servicios gestionados y de soporte de software de Rimini Street para financiar y dotar de personal los proyectos de IA y CX

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el proveedor líder de soporte de terceros para software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce y AWS, anunció que Sunway Group, el renombrado conglomerado malasio, ha seleccionado Rimini ONE™, la poderosa combinación de servicios Rimini Support™ y Rimini Manage™ de Rimini Street, para mejorar el soporte y las capacidades de software, optimizar el gasto en TI y reasignar recursos hacia proyectos estratégicos orientados a la transformación digital.

Kevin Khoo, director de información de Sunway, compartió: “Rimini Street ha propiciado nuestra aceleración en el proceso de adopción digital al ofrecernos ahorros de costos que reinvertimos en iniciativas tecnológicas, nos ha dado tranquilidad con nuestras necesidades de soporte del sistema y confianza en nuestra capacidad para explorar nuevas oportunidades porque sabemos que Rimini Street siempre estará allí para apoyarnos”.

Sunway encuentra en Rimini Street un socio de TI de confianza y un motor de crecimiento

A principios de 2000, Sunway optó por JD Edwards como su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) principal y lo implementó en los 13 negocios del conglomerado, que incluyen construcción, propiedad, sanidad, ocio, hostelería, fondos de inversión inmobiliarios (REIT), etc.

“JD Edwards nos facilitó mucho la personalización para satisfacer nuestras necesidades empresariales. Introdujimos las mejores prácticas en el sistema y creamos un centro de excelencia que puede realizar gran parte de la personalización de la implantación de JD Edwards por nosotros mismos", explicó Khoo. “Pero cuando tuvimos que hacer una actualización del software, el proceso no fue fácil, no solo por su valor en dólares, sino también por el tiempo de inactividad asociado con las actualizaciones y las personas que tenemos que poner en el proyecto, que incluye la implementación, pruebas y apoyo después de la actualización”.

Khoo añade: “Podríamos haber aprovechado mejor a las personas que se encargan de la actualización. Hay muchas iniciativas digitales que al grupo le gustaría adoptar. Sin embargo, debido a los recursos que se quedaron atascados en el proceso de actualización, estos proyectos se retrasaron una y otra vez”.

Otro reto para Khoo y su equipo fueron los obstáculos que hubo que superar para obtener apoyo de Oracle cuando surgieron problemas críticos. Khoo recuerda: “Aquí luchamos contra el fuego, y todo lo que podemos hacer es esperar. Oracle no suele dar soporte a las personalizaciones, y empezará a hacer preguntas como: ‘¿Esto forma parte de su trabajo, o es algo que tenemos que solucionar nosotros?’”.

Tras consultar a muchos clientes de Rimini Street y recibir “comentarios asombrosos”, según Khoo, empezó su compromiso seleccionando primero Rimini Support, y luego añadió Rimini Manage tras el éxito y el valor derivados de la primera.

Desde que se eligió a Rimini Street como socio de TI de confianza, Sunway sigue beneficiándose de:

“El ahorro de costos de Rimini Street nos ha dado la oportunidad de invertir en innovación, especialmente en IA. Cada dólar ahorrado se ha reinvertido en la adopción de tecnología estratégica que se alinea con nuestros objetivos comerciales clave”, señaló Khoo. “Sin Rimini, muchos de nuestros proyectos seguirían estancados en la fase de propuesta. En cambio, nos han permitido comenzar a ejecutar proyectos de IA y otras iniciativas tecnológicas importantes que serán fundamentales para competir y brindar una excelente experiencia al cliente en el futuro”.

Más información sobre la historia de innovación del Sunway Group en colaboración con Rimini Street aquí.

Explore la cartera completa de Rimini Street de asistencia, servicios gestionados, seguridad, integración, capacidad de observación, servicios profesionales y soluciones de externalización integral Rimini ONE™ para aplicaciones SAP, Oracle y Salesforce con gran capacidad de respuesta, de confianza y probadas para respaldar la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa Russell 2000®, es un proveedor mundial de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir de manera significativa los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5.500 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias confiaron en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

