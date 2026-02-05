Super Bowl: la final se jugará sin agentes del ICE, asegura la NFL

Cathy Lanier, directora de seguridad de la NFL, explicó que, como en años recientes, las medidas de seguridad no incluirán la presencia de agentes de la agencia federal de control de inmigración.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional adelantó que habrá un aumento en el número de agentes federales que trabajarán junto con las fuerzas del orden locales.

A diferencia del año pasado, cuando se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones en asistir a un Super Bowl, este año Donald Trump ha anunciado que no asistirá al partido.

Los "Patriots" vencieron por 10-7 a los Denver Broncos y sellaron su primer boleto en siete años para el Super Bowl, cuyo título definirá con los "Seahawks", a los que ya superaron en la definición de 2015.

Los "Patriots" vuelven al Super Bowl por primera vez desde la partida en 2019 del legendario Tom Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia de la NFL.

La franquicia de New England ganó seis veces el Super Bowl con Brady entre 2001 y 2018, y nunca volvió a coronarse tras la partida del mariscal de campo.

Los "Patriots" atravesaron un difícil período de reconstrucción, sin llegar a los playoffs durante tres temporadas consecutivas, pero con el nuevo entrenador Mike Vrabel, el resurgimiento del equipo fue brillante este año.

El cetro de Brady lo heredó inesperadamente el venezolano Andy Borregales, un pateador nacido hace 23 años en Caracas cuya anotación fue decisiva para la victoria contra los Denver Broncos.

Los "Patriots" hicieron historia en el Super Bowl, pues se convirtió en el primer equipo en recuperarse luego de haber perdido 13 veces la temporada anterior.

A su vez, los "Pats" también han llegado al Super Bowl en 11 ocasiones, un récord compartido con los Pittsburgh Steelers.

Gracias a su victoria ante Denver Broncos en un partido difícil y nevado, los "Patriots" buscarán su séptimo título contra los "Seahawks", que derrotaron a su vez por 31-27 a Los Angeles Rams (31-27) para asegurar la revancha contra el equipo de New England.

La entrada más barata para presenciar la final de la edición número 60 del Super Bowl tendrá un costo de 6.652 dólares, un monto que representa un aumento de 1.072 dólares respecto al valor de las localidades más económicas para la final de 2025.

Asimismo, se informó que el precio de una entrada VIP para asistir al partido por el campeonato de la NFL en el Levi's Stadium de Santa Clara será de 90.000 dólares.

Los "Pats" ganaron el título seis veces y si vencen a los "Seahawks" será el equipo con más victorias, siete en total.

El espectáculo de medio tiempo con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, el primer artista latino invitado, también será histórico.

Justamente la actuación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl generó una división entre los jugadores de la NFL.

Según reveló una encuesta del diario estadounidense New York Times, el 58,6% votó a favor del rapero ganador del Grammy como Álbum del Año, mientras que el 41,4% se opuso a su presencia en la final del Super Bowl.

Igualmente, la mayoría de quienes no estuvieron de acuerdo con la elección de Bad Bunny no citaron razones políticas. Por el contrario, mencionaron su desconocimiento de su música o simplemente dijeron que hubieran preferido a otro artista.

En septiembre, el anuncio de que el espectáculo de medio tiempo le correspondería al cantante, quien canta principalmente en español, desató la indignación en los medios de comunicación de derecha después de que Trump rechazara la elección.

El "rey del trap latino" atacó al ICE y la ofensiva migratoria de la administración Trump durante su discurso en los Premios Grammy, donde ganó el Álbum del Año. (ANSA).