Super Bowl: Piden 6.652 dólares por una entrada para la final

El diario estadounidense USA Today reveló que este importe representa un aumento de 1.072 dólares respecto al valor de las localidades más económicas para la final del Super Bowl de 2025.

El reporte revela además que el precio de una entrada VIP para asistir al partido por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que se jugará en el Levi's Stadium de Santa Clara, será de 90 mil dólares.

Los "Patriots" hicieron historia en el Super Bowl, pues se convirtió en el primer equipo en recuperarse luego de haber perdido 13 veces la temporada anterior.

A su vez, los "Pats" también han llegado al Super Bowl en 11 ocasiones, un récord compartido con los Pittsburgh Steelers.

Los "Pats" ganaron el título seis veces y si vencen a los "Seahawks" será el equipo con más victorias, siete en total.

El espectáculo de medio tiempo con Bad Bunny, el primer artista latino invitado, también será histórico. (ANSA).