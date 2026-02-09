Super Bowl: Seattle Seahawks campeones

La victoria ante los "Patriots" representó la segunda coronación histórica para los "Seahawks" y, simultáneamente, una "revancha" ante un rival frente al cual habían perdido en la definición de 2015

La final 2026 de la NFL fue presenciada por personalidades de diferentes ámbitos, como Jay-Z, Adam Sandler, Travis Scott, Keke Palmer, Jon Bon Jovi, Chris Pratt, Justin Bieber y su esposa Hailey, Kendall Jenner, Tracy Morgan, Daniel Radcliffe, Rob Lowe, Russell Wilson, Ciara y J Balvin

Pero tal vez el punto de mayor atracción durante la noche del domingo 8 se vivió con el show de medio tiempo del cantante portorriqueño Bad Bunny, quien ya había generado controversia una semana antes con su discurso tras haber ganado tres premios en la ceremonia de los Grammy domenica, incluyendo el de mejor álbum

Bad Bunny, quien interrumpió su gira por Estados Unidos durante 2025 para evitar exponer a sus seguidores a la amenaza del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llevó al Levi's Stadium de Santa Clara su "casita rosa" y un mensaje de unidad: "Juntos somos América, lo único más poderoso que el odio es el amor"

El mensaje del artista portorriqueño cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio fue cuestionado por el presidente estadounidense Donald Trump desde la plataforma Truth: "Fue el peor espectáculo de la historia, una bofetada a Estados Unidos

Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante, sobre todo para los niños", declaró el mandatario

Para Estados Unidos, el Super Bowl es una gran celebración secular que, como el Día de Acción de Gracias, se supone que une a un país dividido

Al dar el pulso a su "Estado de la Unión", Bad Bunny recreó una auténtica aldea en el estadio, habitada por estrellas como Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba, además de personas de la vida real, una taquería de Los Ángeles y, desde Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que quedan en Nueva York

Incluso hubo un niño a quien el ex cajero de supermercado le regaló el gramófono ganador del Grammy: para muchos, evocó al pequeño Liam Ramos, deportado de Minnesota a Texas, una tragedia que conmovió a medio Estados Unidos en las últimas semanas

El show también exhibió los valores familiares en todo su esplendor: una pareja celebró su boda en vivo. Vestido con un chándal de Zara diseñado a medida, Bad Bunny cerró el espectáculo de medio tiempo enumerando los nombres de todos los países de América y terminó con "God Bless America" (Dios bendiga a América)"

La transmisión en español del medio tiempo reveló el interés de la NFL en expandir su audiencia más allá de Estados Unidos, a pesar de que la reacción de Trump y los conservadores demostró que muchos en la audiencia no están dispuestos a compartir el evento con el resto del mundo

Para muchos estadounidenses, no sólo en el mundo MAGA, el Super Bowl es un evento nacional popular donde el patriotismo de las banderas y los himnos ha sobrevivido a la actual era de división

Antes del inicio del partido hubo otro espectáculo musical protagonizado por la banda de punk rock Green Day, la cual desafío la censura televisiva al abrir su show con un popurrí de canciones de su álbum de 2005 "American Idiot"

Green Day cantó su canción de protesta "American Idiot" sin mencionar la frase "la subliminal mierda mental de Estados Unidos", desafiando los estándares de la televisión, especialmente durante el evento deportivo de mayor audiencia en los Estados Unidos

Según The Hollywood Reporter, la cadena NBC, que tiene acceso exclusivo a la transmisión en vivo de 2026, distorsionó el audio para que la palabra ofensiva ("mind-fuck") no se escuchara con claridad

Green Day criticó a Jeffrey Epstein y Donald Trump durante una fiesta del pasado viernes 6 en San Francisco cambiando la letra de su canción "Holiday" por "El representante de la Isla de Epstein ahora tiene la palabra"

En el escenario, la banda se dirigió a los agentes del ICE, diciéndoles que "dejen ese trabajo de mierda"

Green Day se formó a finales de los 80 en Berkeley y ayudó a popularizar el punk rock en los 90 y los 2000, con un estilo a menudo políticamente provocador. (ANSA)