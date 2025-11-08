Súper tifón Fung-wong avanza hacia Filipinas

El tifón Fung-wong, que avanza hacia el archipiélago de Filipinas, se fortaleció el domingo hasta convertirse en un súper tifón antes de tocar tierra por la noche, según el servicio meteorológico del país.

La tormenta llega pocos días después de que otro tifón causara devastación en el centro de Filipinas, y avanza en sentido oeste con vientos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kph, indicó el servicio meteorológico estatal.

Catanduanes, una pequeña isla que podría ser golpeada directamente por Fung-wong, enfrentó la mañana del domingo fuertes vientos y lluvias, con intensas oleadas.

"Las olas comenzaron a crecer a las 07H00 (23H00 GMT de sábado). Cuando las olas golpeaban el malecón se sentía como un temblor", comentó a la AFP Edson Casarino, de 33 años, residente de la localidad de Virac en Catanduanes.

Algunos residentes de la isla comenzaron el sábado a amarrar las estructuras de sus casas y a poner pesos en sus techos para que no se los llevara el viento.

En la provincia costera de Aurora, donde se prevé que Fung-wong toque tierra la noche del domingo o madrugada del lunes, equipos de socorro iban de casa en casa pidiendo a los pobladores dirigirse a zonas altas.

Se prevé que Fung-wong descargue 200 milímetros o más de lluvia, que puede causar importantes inundaciones, dijo el sábado a periodistas el meteorólogo gubernamental Benison Estareja.

Los científicos advierten que las tormentas se vuelven más poderosas debido al cambio climático generado por los humanos.

Los océanos más cálidos hacen que los ciclones se fortalezcan más rápidamente y el calentamiento de la atmósfera permite retener más humedad, causando lluvias más fuertes.

La semana pasada, el tifón Kalmaegi provocó grandes inundaciones en la isla filipina de Cebú, donde al menos 204 personas murieron.

Kalmaegi dejó al menos cinco muertos más al azotar Vietnam el viernes.

