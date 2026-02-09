Superaremos este mal", dice presidente israelí en playa australiana de Bondi

El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó el lunes que las personas de todas las religiones "superaremos este mal" del antisemitismo, al recordar a las víctimas del atentado que mató a 15 personas durante una fiesta judía en la playa australiana de Bondi.

Bajo la lluvia y un cielo gris, el jefe de Estado rindió homenaje a los fallecidos en el ataque del 14 de diciembre, al iniciar una visita de cuatro días con estrictas medidas de seguridad con la comunidad judía de Australia.

"Los vínculos entre la gente de bien de todas las religiones y todas las naciones continuarán firmes frente al terror, la violencia y el odio", declaró Herzog tras colocar una ofrenda floral frente al Bondi Pavilion, junto a la playa.

"Juntos superaremos este mal", afirmó.

El jefe de Estado dijo que había colocado dos piedras de Jerusalén en Bondi Beach "en memoria sagrada de las víctimas".

Celebró los "pasos positivos" tomados por el gobierno australiano para combatir el antisemitismo, con leyes más severas contra la tenencia de armas y el discurso de odio, adoptadas tras el ataque.

Sin embargo, Herzog dijo a periodistas que comparte la frustración de la gente por el aumento del antisemitismo "en todo el mundo".

El ataque de Bondi Beach fue cometido por un hombre de 50 años de nacionalidad india, Sajid Akram, y su hijo Naveed, un australiano de 24 años.

Sajid Akram fue abatido a tiros por la policía y su hijo permanece detenido bajo cargos de terrorismo y 15 asesinatos.