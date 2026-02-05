Superávit comercial de Brasil crece a US$4.300 millones en enero, bajo las previsiones

BRASILIA, 5 feb (Reuters) - El superávit comercial de Brasil alcanzó los US$4.300 millones en enero, informó el jueves el ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, un aumento de 85,8% respecto al año anterior, pero por debajo de los US$4.900 millones previstos por economistas en una encuesta de Reuters

Las exportaciones de la mayor economía de América Latina cayeron un 1,0% respecto al año anterior a US$25.200 millones, mientras que las importaciones registraron un descenso más acusado, del 9,8%, a US$20.800 millones

Las cifras se dan a conocer en un momento en que la economía brasileña muestra signos más claros de desaceleración. El banco central ha mantenido las tasas de interés sin cambios en el 15%, un máximo de casi 20 años, desde julio

Las exportaciones disminuyeron en productos clave: petróleo crudo, el mineral de hierro y el café, mientras que registraron un fuerte crecimiento en otros como maíz, soja y carne de vacuno

En cuanto a las importaciones, que están más diversificadas, el principal lastre del mes provino de la caída de las compras de combustibles y petróleo crudo

El mes pasado, el ministerio estimó que el superávit comercial de Brasil este año oscilará entre US$70.000 y US$90.000 millones, por encima del superávit de US$68.300 millones registrado en 2025. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en español por Natalia Ramos)