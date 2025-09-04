Superávit comercial de Brasil crece en agosto pese a aumento de aranceles de EEUU

BRASILIA, 4 sep (Reuters) - El superávit comercial de Brasil aumentó un 35,8% en agosto con respecto al año anterior, mostraron datos del Gobierno publicados el jueves, a pesar de los aranceles más elevados de Estados Unidos a los productos procedentes del país.

El superávit comercial registrado por la mayor economía de América Latina alcanzó los US$6100 millones.

A diferencia de la tendencia observada en lo que va de año, las exportaciones crecieron más deprisa que las importaciones en agosto. Los envíos al exterior aumentaron un 3,9%, hasta US$29.900 millones, apoyados por las mayores ventas de petróleo crudo, mineral de hierro, soja, maíz y carne.

Las importaciones bajaron 2,0%, hasta US$23.700 millones.

El Gobierno de Donald Trump elevó los aranceles sobre los productos brasileños al 50% desde el 10% a partir de agosto, al tiempo que expresó su apoyo al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por supuestamente orquestar un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Washington excluyó varios productos del arancel más alto, incluidos aviones y jugo de naranja, pero otros centrales en la cesta de exportaciones de Brasil, como el café y la carne de vacuno, se vieron afectados.

Las exportaciones a Estados Unidos, segundo socio comercial de Brasil, bajaron un 18,5% respecto al año anterior, hasta US$2800 millones, según los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.

Las ventas a China, principal destino de las exportaciones brasileñas, aumentaron un 29,9%, hasta US$9600 millones. También aumentaron los envíos a Argentina (40,4%, hasta US$1600 millones) y México (43,8%, hasta US$790 millones), lo que sugiere un posible desvío de mercancías originalmente destinadas a Estados Unidos (Reporte de Marcela Ayres; Editado en español por Javier Leira)