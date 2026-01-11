Supercopa de España: Barcelona revalidó su título

Raphinha abrió el marcador a los 36' y puso cifras definitivas a los 73' con un remate que se desvió en Raúl Asencio y dejó sin reacción al arquero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien tampoco pudo impedir el gol del polaco Robert Lewandowski en el cuarto minuto agregado de la etapa inicial.

El también brasileño Vinicius Júnior había establecido el primer empate 120 segundos después del tiempo reglamentario del primer tiempo y Gonzalo García selló la segunda igualdad transitoria para Real Madrid en el sexto minuto agregado de la etapa inicial.

Barcelona, que alineó a Raphinha (reemplazado a los 83') e incluyó al uruguayo Ronald Araújo en el tercer minuto agregado del complemento, 120 segundos después de la expulsión del neerlandés Frenkie de Jong, revalidó así el título que conquistó en 2025.

El equipo catalán, líder y también campeón defensor de la Liga y de la Copa del Rey, había goleado por 5-2 al Real Madrid en la final de la edición número 41 de la Supercopa de España, también disputada en el King Abdullah Sports City de Yeda al igual que hoy.

Por su parte, Real Madrid, también escolta y subcampeón del Barcelona en la Liga y en la Copa del Rey de la temporada pasada, alineó al uruguayo Federico Valverde (amonestado y reemplazado a los 68') y a los brasileños Rodrygo y Vinicius Júnior, sustituido a los 82' por el argentino Franco Mastantuono, quien ingresó seis minutos después que el francés Kylian Mbappé. (ANSA)