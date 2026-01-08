Supercopa de España: Real Madrid definirá el título con Barcelona

Valverde abrió el marcador a los 2' con un violento tiro libre y Rodrygo aumentó la ventaja con gran definición a los 55', mientras que el noruego Alexander Sorloth descontó tres minutos después para Atlético Madrid.

El equipo "merengue" del DT Xabi Alonso alineó a Valverde y a los brasileños Rodrygo (reemplazado a los 87' por el argentino Franco Mastantuono) y Vinicius Júnior (amonestado y sustituido a los 81').

A su vez, Atlético Madrid contó con los argentinos Giuliano Simeone y Julián Álvarez, cuyos compatriotas Thiago Almada y Nahuel Molina ingresaron a los 74' y 80', respectivamente.

Real Madrid buscará en la final del domingo 11 prevista en el King Abdullah Sports City de Yeda una "revancha" ante Barcelona, que en la víspera selló su boleto al arrollar por 5-0 al Athletic de Bilbao en el mismo recinto de la segunda ciudad en importancia de Arabia Saudita.

Barcelona, líder y campeón defensor de la Liga, venció por 5-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2025 disputada también en el King Abdullah Sports City de Yeda.

